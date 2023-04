Menangkap Momentum IoT di Indonesia, Kini Lebih Banyak Penggunanya dari Smartphone

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -Pada tahun 2015 lalu, tepatnya di halaman 62-122, terbit sebuah paper ilmiah berkualitas berjudul The internet of things: An overview. Penulisnya tiga ilmuwan ternama dari The Internet Society yakni Karen Rose, Scott Eldridge, dan Lyman Chapin.

Mereka waktu itu membuat sebuah premis yang semula dianggap tak mungkin namun kini kian meluas saja; Internet of Things (IoT) adalah, “Teknologi yang memungkinkan konektivitas jaringan dan kemampuan komputasi meluas ke objek, sensor, dan barang sehari-hari. Konektivitas ini memungkinkan perangkat menghasilkan, bertukar, dan mengonsumsi data.”

Tak disangka tak dinyana. Tidak sampai 10 tahun, koneksi yang mereka sebut sebagai smart objects ini sudah dan sedang makin memasyarakat secara global. Tak ketinggalan, masyarakat Indonesia pun masuk dalam tren tersebut.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah menyatakan, sepanjang tahun 2021, jumlah pengguna IoT di tanah air lebih banyak dibandingkan pengguna smartphone yang terkoneksi.

Hal ini logis terjadi karena koneksi IoT secara teori dan praktek tak harus selalu dioperasikan manusia seperti ponsel cerdas. Simak saja bagaimana perangkat-perangkat di pabrik, yang tanpa dioperasikan manusia, alat komputasi tersebut sudah saling “mengobrol” mencetak berbagai produktivitas.

Laporan World Economic Forum bertajuk 'The Future of Jobs Report 2020' menyebutkan, sebanyak 9 persen perusahaan di seluruh dunia pada 2025 sudah pasti memanfaatkan teknologi IoT.

Kemenkominfo tahun lalu menyatakan, jumlah perangkat IoT pada tahun 2022 lalu diperkirakan 400 juta serta akan meningkat ke 678 juta perangkat pada 2025 nanti pasca hadirnya layanan 5G.

Selain itu, nilai pangsa pasar perangkat IoT di Indonesia juga diprediksi meningkat hingga Rp 355 triliun pada 2022 lalu serta akan naik pangsanya mencapai Rp 557 triliun pada 2025 nanti. Angka ini sejalan penetrasi internet yang terus meningkat di Indonesia, dengan angka terbaru Januari 2023 sudah mendekati 80 % dari total populasi tanah air.

Pasar B2B untuk IoT

Vice President Startup Bandung, Nur Islami Javad, mengatakan layanan berbasis IoT adalah layanan relatif teknologi baru yang saat ini masih didominasi segmen pasar B2B (business to business) dibandingkan B2C (business to consumer).

“Adopsi yang tinggi pada IoT itu masih di segmen B2B, belum meluas ke masyarakat umum. Dan sepengamatan saya dalam industri startup, yang bisnisnya berkelanjutan memang di B2B IoT karena tidak terjabak dalam perang bakar-bakar duit,” katanya.

Menurut dia, target pasar korporat menciptakan banyak keseimbangan bagi pelaku startup. Sebab, yang disasar tak sebanyak pasar ritel namun punya kemampuan daya beli jauh lebih besar sehingga sangat realistis untuk sebuah bisnis riil.

“Era bisnis valuasi sudah lewat, sekarang harus logis dan bisa bertahan lama. Rasionalitas bisnis menjadi nomor satu. Jadi, harus kuat sisi bisnis secara umum namun di enhance dengan berbagai mindset dunia startup, atau dalam bahasa lain bisnis regular tapi mengadaptasi cara-cara berpikir dan operasi ala startup,” katanya.

Jeff, panggilannya, mencontohkan, layanan Antares sebagai layanan IoT dari PT Telkom yang sudah baik dari sisi teknis, dan hal ini akan tambah baik bahkan mantap kalau disertai dengan arahan laju usaha (advisory) yang disertai ekosistem yang besar.