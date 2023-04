Sosok Putri Ziani, Artis Bandung yang Terlibat di Film Ancika 1995: Beratnya Syuting saat Puasa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Putri Ziani Rachadian adalah aktris, model, dan influencer kelahiran Bandung pada November 2000.

Perempuan yang akrab disapa Pezet ini mengawali kariernya sebagai seorang model dan dikenal sebagai seleb TikTok.

Nama Pezet pun semakin dikenal setelah masuk ke dalam kanal YouTube Angga Chandra dan sempat viral.

Tidak hanya berparas cantik, Pezet juga jago berakting.

Baca juga: Kisah Perjalanan Putri Ziani Bermula dari Foto Model Brand Lokal Hingga Jadi Pemain Preman Pensiun

Sebelumnya ia juga terlibat dalam beberapa web series, dan memainkan film layar lebar.

"Aku pernah terlibat dalam film layar lebar Virgo and The Sparkling dan yang terbaru adalah Ancika," kata Pezet saat ditemui di de Braga Artotel, Jalan Braga No 10, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Dalam film Ancika 1995, Pezet mengatakan ia berperan sebagai Nyanya.

Bisa bergabung dalam film Ancika diakuinya adalah salah satu impiannya.

Sebelum bergabung, Pezet menceritakan bahwa ia hampir tidak jadi ikut kasting film dari buku karya Pidi Baiq ini.

"Awalnya aku ikut casting bikin video sendiri dan mengirim ke pihak film ini."

"Aku mendadak banget karena pas bikin video ini ternyata lolos," ujar Pezet.

Ketika Ancika 1995 mengadakan kasting, Pezet mengatakan ia sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari.

Namun, sayangnya ia tidak bisa ikut kasting secara langsung karena ada jadwal syuting.