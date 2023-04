20 Kata-kata Bijak Ucapan Selamat Paskah 2023 Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok Dibagikan di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Sampaikan kata-kata bijak ucapan selamat Hari Paskah 2023 dalam Bahasa Inggris berikut ini ke kerabat maupun di media sosial.

Salah satu hari suci yang penting bagi umat Kristen yaitu Hari Paskah.

Tahun ini, Hari Paskah jatuh pada 9 April 2023.

Adapun Hari Paskah diperingati sebagai penghormatan atas kebangkitan Yesus Kristus yang diyakini terjadi tiga hari setelah penyalibannya.

Terdapat berbagai tradisi yang identik dengan Hari Paskah.

Biasanya umat Kristen merayakannya dengan beribadah, menghias telur, dan juga saling mengucapkan selamat Hari Paskah.

30 Ucapan Selamat Hari Paskah 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, untuk Keluarga dan Teman, Dijadikan Status di Medsos (freepik.com)

Berikut adalah contoh ucapan selamat Hari Paskah 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. He is risen! Wishing you a happy Easter full of blessings.

Artinya: "Ia telah bangkit! Semoga Paskah-mu bahagia dan penuh berkah."

2. Happy Easter 2023! May this beautiful day be a testimony to God's love and glory.

Artinya: "Selamat Paskah 2023! Semoga hari yang indah ini menjadi kesaksian akan kasih dan kemuliaan Tuhan."

3. Happy Easter 2023! May you feel God's love for you today and always.

Artinya: "Selamat Paskah 2023! Semoga Anda merasakan kasih Tuhan untuk Anda hari ini dan selalu."

4. Have a blessed Easter, may this day be filled with happiness, love, and faith.