LINK dan Cara Daftar Mudik Gratis Dishub Kota Bandung, Tujuan Ciamis, Solo, hingga Yogyakarta

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

Kendaraan pemudik melintas saat penerapan one way di ruas tol Cikopo-Palimanan, Subang, Jawa Barat, Jumat (29/4/2022). Kebijakan one way dilakukan sejak pagi hari ini dimulai dari KM 47 sampai KM 414 Tol Kalikangkung guna mengurai kepadatan kendaraan pada musim mudik lebaran 2022.