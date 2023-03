FIFA Matchday: Jonathan Cantillana Bakal Dampingi Mantan Pemain Persib Bandung Bela Timnas Palestina

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang PSS Sleman, Jonathan Cantillana bakal bahu membahu bersama mantan pemain Persib Bandung, Mohammed Rashid membela Timnas Palestina.

Jonathan Cantillana dan Mohammed Rashid bakal menghadapi Timnas Bahrain dalam FIFA Matchday Sabtu, (25/3/2023).

Pemain berusia 30 tahun ini masuk daftar 23 pemain yang dipanggil untuk melakoni pertandingan persahabatan tersebut.

Cantillana merasa rindu bisa kembali membela Timnas Palestina lagi.

Terakhir kali ia membela negaranya saat AFC Cup 2019 pada 11 Januari 2019 lalu.

Kini setelah dipanggil, Cantillana bak bersiap melanjutkan capaian gol untuk Palestina.

Ia pernah tampil bersama timnas Palestina sebanyak 25 kali dan menciptakan 10 gol.

"25 caps, 10 goals Long time not coming here. Its time to continue," tulis @jonathancantillana_10 di Instagram Story sambil membubuhi bendera Palestina.

Cantillana bakal ditemani mantan pemain Persib Bandung.

Mohammed Rashid termasuk pemain yang dipanggil.

Mohammed Rashid pernah bergabung dengan Persib Bandung di tahun 2021.

Bermain sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, Rashid bisa mencetak enam gol dan tiga assist saat bersama Persib Bandung.



Rashid saat ini sudah mengoleksi 2 gol dari 24 penampilannya bersama Timnas Palestina.

Saat ini, Rashid bermain untuk klub kasta tertinggi liga Palestina, Jabal Al-Mukaber.

Setelah bersua dengan Bahrain, Palestina dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia.