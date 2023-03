Striker Persib Bandung David da Silva Berhasil Jadi Player of The Month, Sampaikan Ini untuk Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID - Striker Persib Bandung David da Silva dinobatkan sebagai Player of The Month Liga 1 2022/2023 untuk bulan Desember.

Pada bulan Desember 2022 lalu, Persib Bandung menghadapi jadwal padat akhir putaran pertama.

Total laga yang dihadapi Persib Bandung selama bulan Desember lalu yaitu sebanyak enam laga.

Dari enam laga tersebut, David da Silva berkontribusi mencetak empat gol di tiga laga.

Pemain asal Brasil itu berhasil mencetak dua gol saat melawan Persik Kediri, satu gol saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya, dan satu gol saat bertarung dengan Dewa United.

Berkat penampilan gemilangnya, BRI Liga 1 menobatkan David da Silva sebagai Player of The Month di bulan tersebut.

David da Silva pun mengungkapkan rasa bahagianya bisa menorehkan prestasi selama membela Persib Bandung di Liga 1 musim ini.

"Thank you all my teammates and coaches to helped me to in this time (terima kasih semua rekan dan pelatih yang membantuku selama ini)," tulis David da Silva dikutip dari Instagram miliknya pada Rabu (22/3/2023).

Selain itu, David da Silva juga memberikan ucapan terima kasih kepada para pendukung setianya, bobotoh.

"Thank you BOBOTOH to support us (terima kasih bobotoh atas dukungannya)," kata pemain yang akrab disapa DDS itu.

Baca juga: Skenario PSM Juara Liga 1 Tanpa Berkeringat Main di Pekan Ke-32, Kaitannya dengan Persib dan Persija

Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 14 itu juga mengucapkan terima kasih kepada sang istri, Fanny Pacanaro.

"Crucial thanks for my number 1 @fanpacanaro that always stay beside me giving the best to my top performance, I love you (terima kasih terpenting untuk nomor satuku Fanny Pacanaro yang selalu mendampingi dan memberikan yang terbaik untuk penampilan terbaikku, aku mencintaimu)," tuturnya.

"This is for you all (ini untuk kalian semua)," pungkas DDS.

Unggahan David da Silva itu mendapatkan pujian dari rekan-rekannya sesama pemain sepak bola.