Ibunda Irish Bella Tulis Pesan Menyentuh untuk Sang Putri, Sebut YOU Deserve Better, Disorot Netizen

TRIBUNJABAR.ID - Pasca Ammar Zoni ditangkap karena kasus narkoba, keluarga menguatkan istrinya, Irish Bella.

Tentu hal itu juga dilakukan oleh Ibunda Irish Bella, Susanti Arifin.

Seperti baru-baru ini, Susanti Arifin, Ibunda Irish Bella memberikan pesan menyentuh untuk menguatkan putrinya tersebut.

Namun, beberapa kalimat dan pesan menyentuh dari Ibunda Irish Bella tersebut disorot netizen.

Hal itu lantaran netizen menyoroti kata-kata YOU Deserve Better kepada Irish Bella sehingga menimbulkan spekulasi.

Isu itu mencuat setelah Susanti Arifin sebut anaknya layak dapat yang lebih baik.

Baca juga: Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba, Irish Bella Sebut 2 Sosok yang Menguatkannya: Akan Bangkit Lagi

Netizen pun membahas maksud kata-kata Ibunda Bella tersebut seolah seperti ingin mengganti menantu.

Hal tersebut membuat banyak yang menduga Susanti ingin hubungan anaknya, Irish Bella dan Ammar Zoni berakhir.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut terjadi karena Ammar Zoni kembali harus ditangkap polisi karena narkoba.

Sejak ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret lalu, kini Ammar Zoni telah dipindahkan ke Lido Bogor untuk menjalani rehabilitasi mengingat assesmen yang diterima penyidik bahwa Ammar dinyatakan sebagai korban narkoba.

Beberapa waktu lalu Irish Bella pun memohon doa agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian kehidupan yang dialaminya.

Dalam postingan Instagram tersebut, Susanti membagikan short video yang menampilkan Irish Bella.

Tidak lupa, sang Ibunda juga turut memberikan caption dalam bahasa inggris yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang saat ini menimpa Irish Bella.

“My raising warrior @_irishbella_, YOU are powerful, brave and beautifull,YOU know what you want and know how to get it. Trust you gut. Fight for the truth, protect the fulnerable, and speak from the heart for the truth, protect the fulnerable, and speak from the heart."