Syabda Belawa Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Maut di Tol Pemalang

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia usai teribat dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah, Senin (20/3/2023).

Dikabarkan melalui media sosial PBSI, Syabda Perkasa Belawa mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah.

Mantan atlet bulutangkis Yuni Kartika turut berduka.

Ia menceritakan kronologis kematian Syabda Perkasa Belawa.

Disampaikan Yuni dalam instagram miliknya, bahwa Syabda Perkasa Belawa sedang dalam perjalanan ke Sragen.

Rencananya, Syabda Perkasa Belawa akan berziarah ke makam neneknya.

"Telah meninggal dunia, Syabda Perkasa Belawa. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal dunia,"

"Selamat jalan Syabda, You Will be missed," tulis Yuni Kartika yang dikutip Senin (20/3/2023).

Syabda Perkasa Belawa meninggal pada usia 21 tahun.

Syabda Perkasa Belawa merupakan tunggal putra potensial yang dimiliki Indonesia.

Ia sempat membela tim Indonesia pada Piala Thomas 2022.

Diketahui pula Syabda Perkasa Belawa merupakan pebulutangkis jebolan PB Djarum yang telah berhasil meraih satu gelar juara dalam ajang Iran Fajr International Challenge.(Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu)