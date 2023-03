Jonatan Christie Terpukul dengan Kepergian Syabda Perkasa Belawa, Sebut Seperti Adik Sendiri

TRIBUNJABAR.ID - Pebulu tangkis nasional, Jonatan Christie turut terpukul dengan kepergian juniornya, Syabda Perkasa Belawa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dunia bulu tangkis Indonesia berduka dengan kabar meninggalnya atlet tunggal putra, Syabda Perkasa Belawa.

Atlet berusia 21 tahun itu meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di KM 315 ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin (20/3/2023) dini hari.

Kepergian Syabda Perkasa Belawa ini menjadi kesedihan mendalam baik bagi para pemain maupun Badminton Lovers se-Indonesia.

Salah satunya adalah rekan Syabda Perkasa Belawa di Pelatnas, Jonatan Christie.

Atlet yang akrab disapa Jojo itu turut merasakan pilu karena harus kehilangan salah satu rekannya.

Ia pun mengunggah foto bersama Syabda di Instagram miliknya.

"Gonna miss you Da! (Akan merindukanmu Da!)," tulis Jonatan Christie dikutip dari Instagram @jonatanchristieofficial pada Senin.

Jojo menyebut bahwa ia telah menganggap Syabda Perkasa Belawa layaknya seorang adik sendiri.

"Even though we haven't been together for a long time but i already think of you as a little brother (meskipun kita belum bersama untuk waktu yang lama, tetapi aku telah menganggapmu seperti adik)," tutur Jojo.

"You will be remembered (kamu akan diingat)," pungkasnya.

Baca juga: Hadapi Swiss Open 2023, Pitha Haningtyas Banjir Ucapan Semangat setelah Kabar Syabda Meninggal Dunia

Kronologi Kecelakaan Syabda Perkasa Belawa

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor (Polres) Pemalang AKP Achmad Riedwan Prevoost mengatakan kecelakaan di Tol Pemalang itu terjadi sekitar pukul 03.40 WIB.

Mulanya, mobil bernomor polisi B 1842 KBN itu melaju dari arah barat ke timur atau menuju Jawa Tengah.