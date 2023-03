Hadapi Swiss Open 2023, Pitha Haningtyas Banjir Ucapan Semangat setelah Kabar Syabda Meninggal Dunia

TRIBUNJABAR.ID - Pebulu tangkis Pitha Haningtyas Mentari mendapatkan ucapan semangat dari para Badminton Lovers setelah kabar Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia.

Dunia bulu tangkis Indonesia dikejutkan dengan kabar meninggalnya salah satu atlet muda di nomor tunggal putra, Syabda Perkasa Belawa.

Atlet berusia 21 tahun itu meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di KM 315 ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin (20/3/2023) dini hari.

Sontak para warganet khususnya Badminton Lovers turut menyorot salah satu atlet bulu tangkis lainnya yang sekaligus adalah kekasih Syabda Perkasa Belawa, Pitha Haningtyas Mentari.

Pitha merupakan atlet bulu tangkis Indonesia untuk nomor ganda campuran yang berpasangan dengan Rinov Rivaldy.

Keduanya baru saja selesai menghadapi All England 2023 dan akan menghadapi Swiss Open 2023 yang dimulai pada Selasa (21/3/2023) mendatang.

Instagram Pitha Haningtyas Mentari pun banjir ucapan semangat dari para warganet.

Seperti yang terlihat dalam unggahan terakhirnya, para Badminton Lovers membanjiri kolom komentar Pitha.

"Kakk, semangat terus yaa, besok udah swiss open, i know it will be hurt even tho idk how that feelings, but.. kamu harus kuat kaa, buktiin kalo dia bisa lihat kamu jauh lebih sukses," kata salah seorang warganet.

"Peluk buat Pithaa," kata warganet lainnya.

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Syabda Perkasa Belawa hingga Wafat, Pebulutangkis Hendak Ziarah ke Makam Nenek

"Pithaaa, kuat yaaa," ungkap warganet lainnya.

"Gimana perasaan e pitha ya Allah mau tanding dapat kabar pacarnya meninggal, semangat tari *pelukkkkkkkkkk," tulis warganet lainnya.

Kronologi Kecelakaan Syabda Perkasa Belawa

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor (Polres) Pemalang AKP Achmad Riedwan Prevoost mengatakan kecelakaan di Tol Pemalang itu terjadi sekitar pukul 03.40 WIB.