Pengusaha Michael Simon, Ketua PERKOSMI Jabar Ajak Anggotanya Dukung Kemajuan Industri kosmetik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkosmi Jabar mendukung acara Pertemuan Anggota Perkosmi Jabar 2023 dengan tema "UV Filter & Hybrid Cosmetic Trend of 2023" yang digelar di Mason Pine Hotel Pada 16 Maret 2023.

Hadir sebagai pembicara atau nara sumber pada acara tersebut antara lain Ketua Perkosmi Jawa Barat Michael Simon, Marketing & Technical Head Personal Care & Aroma PT Bahtera Adi Jaya Widyatmoko Pambudi, Product Manager Guangzhou Batai New Material Technology Cp LTD Vincent Chen, Application Technology/Technical Service;Personal Care Solution PT BASF Distribution Indonesia Apt Utzah Saniyah S Farm, dan menghadirkan juga Sales Supervisor Guangshou Batai New Material Technology Co LTD Amy An serta Market Development Manager, Personal Care Solution PT BASF Distribution Indonesia.

Ketua Perkosmi Jawa Barat Michael Simon, mengatakan, pihaknya mendukung acara ini karena Perkosmi Jabar adalah salah satu organisasi yang sangat agresif berkontribusi dalam mengembangkan industri personal care di Indonesia.

"Sama halnya dengan Bahtera, kami melihat potensi dan kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk-produk kosmetik yang Berkualitas, Aman dan efisien terus berkembang , maka kami mendukung kegiatan ini untuk mencapai tujuan tersebut," kata Michael Simon

Selain itu, pihaknya juga mendukung acara ini juga untuk mengajak semua stake holder khususnya di industri kosmetik terus berinovasi dan mengembangkan produknya.

Terlebih saat ini industri kosmetik menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.

"Kami melihat industry kosmetik di Indonesia sangat besar dan dibutuhkan seluruh pelaku Industri Kosmetik di Indonesia untuk terus memberikan pengaruh positif untuk pengembangan Industri ini. Selain itu, Saya melihat Bahtera termasuk salah satu perusahaan yang memberikan pengaruh besar di industri ini dalam pengembangan produk-produk kosmetik yang berkualitas, aman dan efisien," kata Michael Simon.

Terkait peran Perkosmi dalam perkembangan brand saat ini, Michael Simon mengatakan, Perkosmi memberikan kontribusi yang sangat positif dalam pengembangan Bahtera Adi Jaya.

Dengan banyaknya kegiatan yang diadakan untuk memecahkan masalah seputar Regulasi , Market Trend , Formulasi , dan lain-lain, Bahtera Adi Jaya sangat terbantu dalam membuat rencana pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan Industri Kosmetik di Indonesia.

Ia juga menambahkan, pihaknya menekankan Value yang selalu dtonjolkan adalah “Solution Selling”.

"Kami akan selalu memberikan Servis dan Produk yang sesuai kebutuhan dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi Customer maupun Principal," Katanya.

Pada kesempatan yang sama, menurut Marketing & Technical Head Personal Care & Aroma PT Bahtera Adi Jaya Widyatmoko Pambudi, di tahun 2023, Bahtera masih melihat industry kosmetik masih akan tumbuh signifikan karena beberapa factor.

Pertama, skincare Spending per Capita di Indonesia masih sangat rendah , apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea, Thailand dan Japan.

"Artinya , masih banyak masyarakat yang diharapkan semakin paham akan benefitnya menggunakan produk-produk personal Care," kata Adi Jaya.

Faktor kedua, barrier to Entry untuk membuat sebuah brand kosmetik lebih kecil dibandingkan jaman dulu, dengan maraknya OEM dan Digital Marketing chanel yang dapat dimanfaatkan.

"Dan faktor ketiga adalah semakin banyaknya pemain industry Personal Care yang masuk ke Indonesia baik itu Lokal maupun Internasional , Supplier maupun Producer. Artinya peluang peningkatan kebutuhan kosmetik di masyarakat diharapkan dapat terpenuhi dengan baik dengan meningkatnya Supply," katanya.