Chord Lagu Jalir Jangji, Lagu Sunda yang Dinyanyikan Nia Daniaty, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Jalir Jangji dari Nia Daniaty.

Lagu Nia Daniaty masih menjadi favorit dan dikenal sampai sekarang.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagu Jalir Jangji.

Chord Lagu Jalir Jangji

Intro : Am Bm F G

Am Bm F G Am

Am Am

teu lami sasasih deui

G Am

asih urang bakal ngahiji

Am Dm

teu weleh dianti-anti

G Em Am

bakal nyorang.. laki rabi



Am Am

awas ulah robih deui

G Am

komo deui rek jalir jangji

Am Dm

estu cinta ukur hiji

G Em Am

nepi ka di.. jemput pati

G

nya abdi sareng salira

Am

pada pada mika cinta

G

susah senang sesarengan

E

pait manisna duaan

Reff:

Am

ulah jalir jangji

F

ulah jalir jangji

G Am

komo deui aya niat nganyenyeri

Am

ulah jalir jangji

F

ulah jalir jangji

G Am

komo deui aya niat gaduh deui

F E

kadeudeuh nu urang

F E Am

kaheman keur urang

Musik : Am F Am E

E..F E Am

Am Am

teu lami sasasih deui

G Am

asih urang bakal ngahiji

Am Dm

teu weleh dianti-anti

G Em Am

bakal nyorang.. laki rabi

Am Am

awas ulah robih deui

G Am

komo deui rek jalir jangji

Am Dm

estu cinta ukur hiji

G Em Am

nepi ka di.. jemput pati