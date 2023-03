Viral Perempuan Asal Banjaran Di-tag Kim Kardashian di Instagram, Kaget Banyak Bule yang DM

TRIBUNJABAR.ID - Seorang perempuan asal Banjaran, Kabupaten Bandung viral di media sosial karena akun Instagram miliknya di-tag oleh selebriti Hollywood, Kim Kardashian.

Segala hal memang bisa terjadi di media sosial, termasuk seorang selebritis sekelas Kim Kardashian yang bisa membuat perempuan asal Banjaran mendadak terkenal.

Hal itu terjadi oleh Kim Kardashian yang salah menandai akun Meghan Trainor di unggahannya yang menampilkan sang ibu, Kris Jenner.

Sebagai informasi, Kris menjadi model video klip lagu terbaru Meghan Trainor berjudul Mother.

Namun alih-alih menandai akun Meghan Trainor, Kim Kardashian justru menandai akun perempuan asal Banjaran, @megahtrainor.

Perempuan asal Banjaran tersebut membagikan kisahnya melalui akun TikTok miliknya @megahpurnams.

"From Banjaran to the World di tag KIM KARDASHIAN," tulis TikTok @megahpurnams dalam keterangan unggahannya.

Ia bahkan berterima kasih pada Kim Kardashian yang telah membuat dirinya merasa bahagia di hari itu.

"Teh Kimkim @Kim Kardashian hatur nuhun atos ngabungahkeun abdi, Sing seeur rezekina selalu (Teh Kim terima kasih telah membuat saya senang, semoga banyak rezekinya selalu)," sambungnya.

Dalam video tersebut, Megah menjelaskan reaksi dirinya saat mengetahui bahwa seorang Kim Kardashian salah menandai namanya.

"Sumpah aing speechless pisan poe ieu (sumpah saya tidak bisa berkata-kata sekali hari ini)," ujar Megah.

Kim Kardashian seharusnya menandai akun penyanyi Meghan Trainor, namun alih-alih ibu North West itu malah menandai akun Megah.

"Seorang bintang internasional Kim Kardashian salah ngetag dan al hasil dia ngetag siapa? Ngetag Neng Ega (dirinya) di second akunnya @megahtrainor," lanjutnya.

Kemudian, kata Megah, dirinya melakukan live streaming di Instagram.