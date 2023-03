Mantan Pemain Persib Bandung Ini Ungkapkan Kekecewaan Jelang Persija Jakarta vs PSIS Semarang

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang laga melawan PSIS Semarang, pemain Persija Jakarta Tony Sucipto mengungkapkan kekecewaanya.

Tony Sucipto mengaku kecewa karena pertandingan digelar tanpa penonton.

Mantan pemain Persib Bandung ini menilai sebuah pertandingan akan berjalan aneh bila tak ada suporter.

Pasalnya, hadirnya suporter sanggup memberikan motivasi untuk para pemain.

Duel antara Persija Jakarta versus PSIS Semarang dijadwalkan terlaksana pada Kamis (16/3/2023).

Pertandingan nantinya digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

"Setelah mendengar laga melawan PSIS nanti tidak akan ada penonton saya teringat kutipan 'footbal without fans is nothing'."

"Sepak bola tanpa kehadiran fans pasti akan terasa aneh."

"Karena menurut saya kehadiran mereka pasti akan menjadi motivasi lebih untuk pemain," kata Tony, dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub.

Tony berpendapat bahwa tidak hanya dia yang merasakan kekecewaan.

Menurutnya, semua tim tentu ingin mendapatkan dukungan dari suporternya di setiap laga.

"Tentu sangat disayangkan laga melawan PSIS tidak akan ada suporter."

"Karena bagi sebuah klub suporter adalah pemain ke-12."

"Hal itu tidak berlaku untuk Persija saja."