Persib Bandung Berhasil Paksakan Hasil Imbang 2-2, Bobotoh Minta Luis Milla Evaluasi Pangeran Biru

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung nyaris saja kalah saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Senin (13/3/2023) berakhir imbang 2-2.

Mulanya, Persib Bandung sempat tertinggal 2-0 di babak pertama.

Gawang Teja Paku Alam dibobol oleh supriadi menit 23 dan Ze Valente menit ke 32.

Pada babak kedua, anak Luis Milla itu mampu menyamakan kedudukan.

Dua gol balasan Maung Bandung dicetak gol bunuh diri Riswan Lauhi (77) dan David da Silva (83).

Selama laga berlangsung, bobotoh begitu gereget menyaksikan.

Bahkan tagar Persibday pun menjadi trending topic di Twitter.

Hingga akhir pertandingan, bobotoh cukup sedikit tenang karena Persib Bandung tidak kalah di laga sore hari ini.

Meski begitu, bobotoh meminta Luis Milla mengevaluasi sejumlah lini pertahanan.

Bobotoh mengatakan harapan menyabet gelar juara 1 Liga 1 2022/2023 pun semakin tipis.

Namun, mereka tak lupa tetap mengapresiasi Pangeran Biru.

Hal tersebut bobotoh ungkapkan melalui komentar di unggahan terbaru Instagram @persib.

erima kasih untuk semangat pantang menyerah,kejar keras dan lelah yang kau dapat. ternyata mental itu masih ada dan pintu itu juga masih terbuka walau kecil harapan. No problem because you are @persib and i know you won't give up. Persib till i die!!!.