Blackpink Konser di Indonesia, Hunian Hotel Melejit, Pedagang Pernak-pernik Turut "Berpesta"

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kota Jakarta dihebohkan dengan konser grup girlband asal Korea Selatan, Blackpink, Sabtu (11/3/2023).

Kehadiran grup yang hits dengan salah satu lagunya yang berjudul How You Like That dan DDU-DU-DDU-DU, hadir untuk memuaskan para Blink, sebutan untuk para penggemar Blackpink di Indonesia.

Sebagaimana para boyband-nya, Blackpink juga seperti magnet yang mampu menyedot jutaan penggemarnya dimana pun mereka tampil, termasuk di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Hal ini tentu membuat Kota Jakarta sebagai tempat penyelenggara, dipenuhi puluhan ribu penggemar yang ingin menyaksikan secara langsung penampilan Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé tersebut.

Magnet yang dimiliki Blackpink ini pun berdampak pada banyak hal, termasuk dalam sektor ekonomi Kota Jakarta.

Betapa tidak, saat Blackpink menggelar konser di GBK, Jakarta Pusat dari Sabtu (11/3/2023) hingga Minggu (12/3/2023), tingkat keterisian kamar sejumlah hotel di daerah Jalan Jenderal Sudirman dan GBK, Jakarta Pusat, mengalami peningkatan signifikan.

"Ada peningkatan diangka 60 sampai 80 persen di hotel-hotel Sudirman dan dekat venue (lokasi) konser BLACKPINK," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani, dilansir Kompas.com, Sabtu (11/3/2023).

Menurut Haryadi, pada kondisi biasa, pada akhir pekan tingkat keterisian hotel di Jakarta hanya sekitar 40 persen.

Adapun peningkatan keterisian kamar hotel ini terlihat pada hari pelaksanaan konser grup ini.

"Biasanya orang-orang itu suka last minute (pesan saat-saat terakhir atau mendadak)," tutur Haryadi.

Meski pihaknya sudah mengantongi data jumlah hotel yang full-booked, Haryadi mengaku belum mengetahui dari daerah mana saja pengunjung yang menginap di hotel sekitaran Sudirman dan GBK.

Sebelumnya dilaporkan, Sabtu (11/3/2023), konser BLACKPINK pada hari Sabtu dimulai sejak pukul 19.00 WIB, sedangkan pada hari Minggu akan dimulai pukul 18.30 WIB.

Tak hanya berdampak kepada sektor perhotelan, konser Blackpink juga turut mendongkrak sektor "ritel" yang kerap muncul dadakan di setiap ada perhelatan acara besar.