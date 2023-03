BUMN Goes to Campus di Telkom University, Buka Peluang Mahasiswa Untuk Berkontribusi di BUMN

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Rektor Telkom University Prof. Dr. Adiwijaya, dan narasumber lainnya berfoto bersama dengan seluruh peserta acara BUMN Goes to Campus (BGTC) yang diadakan di Telkom University, Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Selaras dengan semangat Menteri BUMN RI Erick Thohir dalam mengembangkan ekosistem dan talenta digital berstandar global di masa depan, Kementerian BUMN menginisiasi program BUMN Goes to Campus (BGTC) yang diadakan di Universitas seluruh Indonesia. Telkom University yang merupakan bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) turut mendukung terlaksananya program yang mengusung tema “Reach Your Dream” di Telkom University, Bandung (6/3). Hadir pada acara ini Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Wakil Direktur Utama PT. Bio Farma Soleh Ayubi, CEO MDI Ventures Donald Wihardja, dan Direktur Eksekutif Forum Human Capital (FHCI) Lieke Roosdianti Pangkey yang disambut dengan hangat oleh Rektor Telkom University Prof. Dr. Adiwijaya serta jajaran rektorat, dosen, dan mahasiswa.

Program BGTC bertujuan memperkenalkan aktivitas dan transformasi yang telah dilakukan oleh BUMN kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Indonesia sekaligus menginspirasi generasi muda dalam mengembangkan talenta yang dimiliki. Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga pada paparannya terkait adanya strategi Kementerian BUMN mendorong perusahaan BUMN berstandar global, salah satunya melalui pembangunan karakter talenta muda.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menjadi narasumber di acara BUMN Goes to Campus (BGTC), bertempat di Telkom University, Bandung.

“Milenial saat ini banyak menduduki posisi strategis di BUMN, hal ini membuktikan bahwa BUMN saat ini lebih terbuka dan memberi kesempatan yang sama bagi insan muda Indonesia. Mahasiswa harus punya karakteristik dan kapabilitas untuk menjadi seorang leader dan talenta terbaik. Tel-U saat ini salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, kami dari BUMN bangga,” ujar Arya.

BGTC di Telkom University juga diadakan sesi Talkshow dengan narasumber ahli di BUMN untuk menambah bekal mahasiswa dalam terjun berkarir. Dalam rangkaian acara yang sama, berlangsung penandatanganan nota kesepahaman antara MDI Ventures dan Telkom University oleh CEO MDI Ventures Donald Wihardja dan Rektor Telkom University Prof. Dr. Adiwijaya. Ruang lingkup dari kerja sama ini termasuk didalamnya pengembangan ekosistem digital, transfer knowledge, sinergi pengembangan entrepreneurship, komersialisasi hasil inovasi, serta pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan. Sehingga diharapkan dapat mendongkrak angka pengembangan Start-Up di Bandung Techno Park (BTP) yang berada di kawasan Telkom University.

"Kami harap bisa bekerja sama dengan Tel-U dan Bandung Techno Park. Untuk mencari generasi baru dari startup dan inovasi yang talentanya berasal mahasiswa Tel-U. MDI akan menjembatani untuk membawa startup hasil inkubasi itu ke league yang lebih besar," ujar Donald.

Rangkaian acara BGTC dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pendidikan kepada tiga mahasiswa berprestasi Telkom University serta penyerahan apresiasi kepada pemenang BUMN Goes to Campus E-Sport Competition yang telah diadakan sebelumnya. Pameran booth dari beragam perusahaan BUMN juga turut memeriahkan acara dengan memberikan informasi mengenai perusahaan, lowongan pekerjaan, dan program magang yang disambut dengan antusiasme tinggi dari lebih dari 2000 mahasiswa yang hadir di lokasi acara.

