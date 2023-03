Sosok Fadil Jaidi YouTuber yang Bertemu Langsung Member NCT Dream, Buat Heboh Karena Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Fadil Jaidi YouTuber yang mendadak trending topic di Twitter, Kamis (9/3/2023).

Fadil Jaidi menjadi perbincangan warganet setelah bertemu dengan Boy Band asal Korea Selatan, NCT Dream.

Pasalnya, Fadil Jaidi yang didampingi oleh sang ayah, Pak Muh bisa langsung bertemu dengan anggota NCT Dream.

Bahkan warganet dibuat terkejut karena anggota NCT Dream mencium tangan Pak Muh setelah menjabat tangan Fadil Jaidi.

Tengah menjadi perbincangan, lantas bagaimanakah sosok Fadil Jaidi?

Sosok Fadil Jaidi

Fadil Jaidi lahir pada 17 Oktober 1994, ia dikenal sebagai YouTuber, penyanyi hingga pengusaha berkebangsaan Indonesia.

Dunia hiburan bukan hal yang baru bagi Fadil Jaidi, ia kerap kali wara-wiri di layar televisi.

Fadil mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai seorang aktor, dengan berperan sebagai Adit dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2005, Fadil Jaidi terjun kedunia hiburan secara profesional di sinetron Tawakal berperan sebagai Yono.

Ia sudah aktif berkarier sebagai YouTuber sejak tahun 2016 bermula dari membuat konten YouTube lebih banyak berfokus dengan kegiatan sehari - hari dan games berbentuk challenge bersama teman lamannya dengan membentuk sebuah channel YouTube, yang dinamakan Samsolese.

Samsolese merupakan nama terinspirasi dari Mendiang Olga Syahputra berasal dari plesetan lagu Alicia Keys - If I Ain't Got You merupakan lagu sering dinyanyikan oleh Mendiang Olga di acara Sahur.

Baca juga: Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Comedy Awards 2023: Fadil Jaidi hingga Desta Bawa Pulang Piala

Rekam Jejak Karier

Singel

Arti Setia (2013)