Luis Milla Ingin Bawa Persib Bandung Bangkit, Bobotoh Titip Pesan Walau Pupus Sudah Harapan Juara

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla ingin membawa anak-anak asuhnya untuk kembali bangkit dalam menghadapi sisa pertandingan Liga 1 2022/2023.

Persib Bandung memang mengalami nasib yang kurang baik dalam lima pertandingan terakhir.

Bahkan tim kebanggaan para bobotoh ini kalah dua kali secara beruntun dari tim papan bawah, Barito Putera dan Persik Kediri.

Pada pekan ke-29, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persik Kediri dengan skor 0-2 di Stadion Pakansari, Rabu (8/3/2023).

Persib Bandung yang kini bertengger di posisi kedua klasemen sementara ini pun gagal mempersempit jarak ketertinggalannya dari sang pemuncak, PSM Makassar.

Lagi-lagi Persib Bandung harus mengubur mimpi untuk bisa menyelesaikan sisa laga sebagai juara Liga 1 musim ini.

Melalui sebuah unggahan Instagram, Luis Milla ingin membawa anak-anak asuhnya kembali bangkit setelah tiga kali kalah dalam lima pertandingan terakhir.

Baca juga: Jadwal Lengkap Sisa 7 Pertandingan Persib Bandung di Liga 1, Harapan Juara Makin Sulit Dikejar

"Yesterday was not our day (kemarin bukan harinya kita)," tulis Luis Milla dalam keterangannya dikutip dari Instagram @luismillacoach pada Kamis (9/3/2023).

"Time to keep working to pick ourselves up (Saatnya terus bekerja untuk membangkitkan diri kita sendiri)," sambungnya.

Pelatih asal Spanyol itu juga berterima kasih kepada para bobotoh yang tetap memberikan dukungan kepada Persib Bandung terlepas dari hasil yang tidak memuaskan.

"Many thanks to all the #Bobotoh fans for the support (banyak terima kasih kepada para bobotoh untuk dukungannya)," pungkas Luis Milla.

Unggahan Luis Milla itu pun dibanjiri komentar dari para bobotoh yang terus menyemangatinya.

Para bobotoh juga menitipkan pesan pada Luis Milla untuk memperbaiki susunan pemain khususnya menjelang musim yang akan datang.

"Fokus musim depan coach, musim ini masuk 5 besar juga udah cukup memuaskan mengingat di awal musim kita teerseok2 sampe hampir kurang degradasi," tulis salah seorang bobotoh.