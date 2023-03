Ekspektasi Bobotoh Runtuh Setelah Persib Bandung Kalah dari Persik Kediri,Luis Milla Intropeksi Diri

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung harus mengakui kekalahan atas Persik Kediri pada laga pekan ke-29 Liga 1 2022/2023, Rabu (8/3/2023).

Pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari ini berakhir dengan skor 0-2.

Gawang Reky Rahayu dibobol oleh Hamra Hehanussa pada menit 35 dan M.Khanafi di menit 89.

Kekalahan Persib Bandung ini pun tentu membuat banyak pihak kecewa, mulai pemain, pelatih hingga bobotoh.

Bobotoh mengaku kecewa Persib Bandung kalah atas Persik Kediri tanpa meraih satu gol pun.

Pasalnya, bobotoh semula percaya diri lantaran Persib Bandung berada di peringkat kedua klasemen Liga 1.

Sementara itu, Persik Kediri semula berada di peringkat ke-16 Liga 1.

Namun, hal tersebut ternyata di luar ekspetasi bobotoh, Pangeran Biru pulang ke Kota Kembang dengan kekalahan.

Hal tersebut mereka ungkapkan melalui komentar di unggahan terbaru Instagram @persib.

@han***.

erima Kenyataan. Ekspektasi VS Kenyataan terkadang menyakitkan. Tetap Support. SEKIAN & TERIMAKASIH.

@ana***.

Verified

Tos ayeuna mah fokus Runner-Up , mun kieu wae mah rawan turun.

@fad***.

Inget target kita itu 4 besar juara mah bonus,dan Luis Milla mendapat pemain warisan dari rra, TETAP SEMANGAT SIB JANGAN MENYEPELAHKAN LAWANMU.

@zuz***.

Heran , padahal musim ayena target na lain juara, ker diluhurna we suporter na aradigung ampun, ges kieumah ning ngadadak loba karbitan, siling nyalahken. Eta teh akibat bereskpetasi tinggi. This is football, semua bisa terjadi.

Adapun, pelatih Persib Bandung Luis Milla memastikan akan intropeksi diri setelah kalah dari anak asuh Divaldo Alves.

