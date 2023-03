Bobotoh Persib Bandung Komentari Unggahan Mohammed Rashid, Dua Botak Pasti pada Gacor

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh, suporter Persib Bandung masih menyimpan rindu kepada Mohammed Rashid.



Mohammed Rashid adalah mantan pemain Persib Bandung asal Pelestina yang memberikan kesan baik kepada para bobotoh.

Bobotoh pun membanjiri unggahan terkini mantan gelandang andalannya di musim lalu Persib Bandung itu.

Nama Mohammed Rashid hingga saat ini masih tersimpan di hati para suporter Persib Bandung.

Karakter yang jenaka dan performa yang menawan musim lalu di Persib Bandung menjadi dasar sosok Mohammed Rashid hingga kini masih dicintai oleh para Bobotoh.

Musim lalu, Mohammed Rashid mampu bukukan 6 gol dan 3 assist dari 27 pertandingannya bersama Persib Bandung.

Catatan performa yang tentu saja menakjubkan bagi pemain yang belum lama bermain di Liga 1.

Rasa cinta Bobotoh untuk Mohammed Rashid kembali terlihat dalam unggahan terkini Mohammed Rashid, Jumat (3/3/2023).

Dalam unggahannya, Mohammed Rashid memposting keberhasilannya membantu tim yang saat ini ia bela, Jabal Al Mukaber menjuarai Liga Utama Palestina musim 2022/2023.

"Alhamdullilah after 13 years of waiting, Jabal Al Mukaber is the new Palestinian league champions and I am happy to say I helped this organization reach their goal this season.

(Alhamdulilah setelah 13 tahun menunggu, Jabal Al Mukaber berhasil menjadi juara baru Liga Utama Palestina dan saya sangat senang bisa membantu di dalamnya dengan beberapa sumbangsih gol di musim ini)," tulis @moerashid95.

Unggahan itu pun langsung menarik atensi para Bobotoh untuk memberikan komentarnya.

Banyak yang turut bangga dan mengucapkan selamat atas apa yang telah ditorehkan oleh Mohammed Rashid.

Ada juga yang menggoda Luis Milla untuk mencoba memulangkan kembali Mohammed Rashid ke Kota Kembang.

"Bayangin klo Rashid masih dipersib sampe skrng dmna yg latih Luis Mila pasti gacorrr," tulis @aldikusnadi1991.