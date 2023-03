'Kapanpun Kamu Mau' Kata Manuel Cascallana Saat Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Ditunda

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung gagal bertandang ke markas Persija Jakarta, Manuel Cascallana unggah ini.

Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2022/2023 hari ini, Sabtu (4/3/2023).

Namun, bigmatch Persija Jakarta vs Persib Bandung ini harus ditunda dan harus melakukan penjadwalan ulang.

Diketahui, penundaan tersebut karena Persija Jakarta tidak mendapatkan stadion untuk menggelar laga kontra Persib Bandung.

Dikabarkan, Macan Kemayoran telah mengajukan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, untuk menjadi venue laga melawan Persib Bandung.

Akan tetapi mereka tidak mendapatkan izin dengan alasan keamanan.

Sementara itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tidak bisa digunakan karena telah dipesan oleh pihak penyelenggaraan konser girl band asal Korea Selatan, Blackpink.

Gagal dijamu Persija Jakarta hari ini, asisten pelatih Persib Bandung lantas mengunggah hal ini melalui Instagram Storynya.

Manuel Cascallana mengunggah potret dirinya saat mengenakan sweater yang bertuliskan Persibday dan memberikan filter hitam putih.

Namun, Manuel Cascallana menyematkan diujung fotonya sticker bertuliskan Bukan #PersibDay.

Ia juga menambahkan lagu berjudul How You Like That milik Blackpink.

Tak hanya itu, asisten Luis Milla itu juga menambahkan keterangan di unggahannya.

"Whenever you want (kapanpun kamu mau)," tulis Manuel Cascallana dengan emoji cinta berwarna biru, dikutio dari Instagram Story @cascallana.coach, Sabtu (4/3/2023).

Tampaknya, Manuel Cascallana pasrah dengan laga yang mendadak ditunda ini.