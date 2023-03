Yuk Berburu Barang Preloved Milik Influencer, Ada Banyak Baju Keren yang Modis

TRIBUN JABAR. ID, BANDUNG - Tren preloved (bekas) semakin marak diminati oleh generasi masa kini karena bisa mendapatkan barang yang di inginkan dengan harga yang lebih terjangkau.

Preloved ini biasanya merupakan penjualan barang yang digunakan hanya beberapa kali dan masih terlihat baru. Antusiasme pembeli di Bandung untuk membeli barang preloved pun cukup tinggi.

Hal ini terlihat dari banyaknya barang yang terjual di acara preloved dan clearance market yang diadakan di Ayakan Rumah Rasa. Kegiatan ini diadakan oleh para influencer Bandung diantaranya Uti Asheeqa, Inarovi, dan Rimma Bawazier.

Founder preloved dan clearance market yang diadakan oleh para influencer Bandung diantaranya Uti Asheeqa (kiri), Rimma Bawazier (tengah), dan Inarovi di Ayakan Rumah Rasa, Jalan Hayam Wuruk (belakang Gedung Sate), Bandung, Kamis (2/3/2023) (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Inarovi mengatakan event ini bisa berlangsung karena mereka suka melakukan live sale di era Pandemi Covid-19.

"Kami berpikir sudah saatnya untuk membuat kegiatan secara offline dan merealisasikan adanya second not second yang ternyata banyak juga yang ingin kolaborasi. Sehingga kita bisa membuat kegiatan dengan cakupan yang lebih luas," kata Ina di Ayakan Rumah Rasa, Jalan Hayam Wuruk (belakang Gedung Sate), Kota Bandung, Rabu (1/3/2023).

Meskipun acara ini baru pertama kali diadakan, namun antusiasme pembeli ternyata cukup tinggi. Dalam kegiatan ini, mereka pun berkolaborasi dengan para jastiper untuk memudahkan pembeli.

"Kami ingin mengajak para jastiper sebagai perpanjangan tangan untuk berjualan dan berbagi keuntungan. Adanya jastiper ini juga memperluas pasar terutama untuk pembeli dari luar Bandung," kata Rimma.

Para jastiper yang datang pun bisa lebih nyaman karena konsep tempatnya yang elegan dan kondusif. Mereka tidak perlu rebutan dalam memilih barang yang diinginkan karena jastiper bisa menunggu pesanan sambil duduk nyaman dan minum kopi.

Menariknya adalah barang preloved yang dihadirkan merupakan kolaborasi dari influencer seperti Jenahara, Deenay, Ghaida Tsurayya, Diana Paramitha, dan masih banyak lagi.

"Influencer yang ikut berasal dari Bandung dan Jakarta, sedangkan barangnya seperti tas, sepatu, kacamata berasal dari produk lokal dan internasional," ujarnya.

Anda bisa menemukan barang yang cukup beragam mulai dari tidak ada brand hingga brand yang luxury. Harganya pun mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 50 juta.

Uti mengatakan produk preloved yang hadir disini sudah dalam bentuk kurasi dan kualitasnya masih bagus.

"Barang disini tuh kan kadang kami suka kalap belanja atau bahkan nggak digunakan, hanya disimpan di lemari. Lewat kegiatan ini, ingin memanjangkan manfaat bagi ibu-ibu yang kebingungan barangnya mau dikemanain, " kata Uti.

Barang-barang yang dihadirkan disini cocok bagi Anda yang ingin memiliki barang branded namun bisa membelinya dengan harga yang terjangkau.

Tingginya antusiasme pengunjung membuat kegiatan yang awalnya hanya berjalan selama dua hari ini diperpanjang hingga besok. Jadi, jangan khawatir bagi Anda yang terlewat. (*)