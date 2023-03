Kondisi Terkini Nani Wijaya Dirawat di Ruang HCU, Dokter Ungkap Penyakit Pemeran Emak Bajaj Bajuri 

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu lalu, artis senior Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (1/3/2023).

Diketahui, pemeran Emak dalam sitkom Bajaj Bajuri itu dirawat di RSUP Fatmawati usai mengalami sesak napas.

Kini, Nina Kartika, putrinya mengungkap kondisi terkini Nani Wijaya yang sudah dirawat intensif.

Menurut Nina Kartika, kondisi sang ibunda hingga kini masih belum stabil.

"Per hari ini, 2 Maret 2023, kondisi ibu saya, masih dalam kondisi pantauan dokter High Care Unit, artinya kondisi pasien masih tidak stabil, kadang up, kadang down," kata Nina Kartika ditemui di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

Saat ini, Nani Wijaya masih di bawah pantauan dokter dan kondisinya masih setengah sadar serta dibantu oleh oksigen.

"Berdasarkan pantauan dokter internis, ibu sedang berada dalam pantauan ahli saraf, jantung, dan geriatri. Kondisi emak saat ini masih setengah sadar, masih dibantu oksigen karena dibawa ke sini sedang sesak napas," jelas Nina Kartika.

Dokter pun saat ini tengah fokus pada pada infeksi yang ada dalam tubuh Nani Wijaya.

"Untuk saat ini, mengobati infeksi dalam tubuh ibu saya yang harus diobati sehingga bisa menjalar ke organ tubuh lainnya," ungkap Nina Kartika.

Labih lanjut, ia pun mengucapkan terima kasih pada rekan artis dan masyarakat yang mendoakan kesembuhan ibundanya.

"Kepada rekan artis Bajaj Bajuri, Tukang Bubur Naik Haji, yang tidak bisa disebut satu per satu, selalu dukung saya sejak awal, sampai sekarang tidak berhenti-hentinya doa yang datang," tutur Nina Kartika sembari menangis.

"Artis senior juga tidak bisa disebut satu per satu terima kasih atas doa dan materil juga semoga ibu saya mendapatkan yang terbaik," pungkasnya.

Untuk penyabab sakitnya, Nina mengatakan ada lendir yang menghambat aliran napas di paru-paru sang ibunda.

Hal tersebut yang membuat Nani tak bisa bernapas dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.