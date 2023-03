Diary Misteri Sara Hadir Dalam Bentuk Aplikasi, Ajak Penonton Masuk Ke Horor Cinematic Universe

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi pecinta konten horor, tentu sudah tidak asing dengan Diary Misteri Sara (DMS) yang telah diminati lebih dari 9,5 juta subscriber.

Selain menikmati konten misteri di YouTube, kini DMS hadir memberikan pengalaman baru bagi para penonton dan penggemarnya melalui aplikasi DMS+.

Konten-konten misteri DMS+ menyajikan kemampuan unik Sara Wijayanto bersama Demian Aditya, Wisnu Hardana, dan Fadi Iskandar dalam berinteraksi dengan makhluk astral melalui penelusuran misteri yang menarik dan menegangkan.

Tidak hanya itu, dalam penelusuran DMS juga akan berkolaborasi dengan para content creator horor dan misteri Indonesia seperti Jurnal Risa, Om Hao, hingga Mongol untuk menyajikan konten-konten menarik, interaktif, dan berkualitas.

Tim Diari Misteri Sara berfoto bersama, Rabu (1/3/2023) (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Demian Aditya, Founder DMS+ mengatakan ingin mengajak para penggemar untuk masuk ke dalam horror cinematic universe dan mengenal lebih jauh tentang ‘mereka’ dan dunianya.

“Pada aplikasi ini user dapat menggunakan fitur seperti Video on Demand dan Live Stream+ dimana mereka dapat menonton langsung konten video yang diinginkan. Selain itu, DMS+ juga dilengkapi fitur Merchandise++, dimana user bisa membeli official merchandise dari DMS+ tanpa harus datang ke official store lagi,” ujarnya secara virtual, Rabu (1/3/2023).

Dalam pelaksanaan pengerjaan DMS+, Demian juga dibantu oleh tim yang berpengalaman di bidangnya seperti Sukmanagara, Syahrizal, Pinkan Veronika, dan Teguh Arifianto sebagai Co-Founder.

“User bisa menikmati konten-konten menarik seperti Nelusur+, JurnalKisahMisteri+, behindDMS+ (VLOG), SosokPedia, News Update, hingga Event Update hanya di aplikasi DMS+,” kata Demian

Konten videonya akan diupload seminggu sekali dan dapat ditonton secara eksklusif melalui aplikasi DMS+ karena konten yang ada nantinya tidak akan diupload ke YouTube channel DMS.

“Tim DMS+ juga akan tur keliling kota menelusuri tempat-tempat bermisteri, karenanya fitur event ticket juga kami sediakan untuk para penggemar bertemu dan saling sharing mengenai fakta dan cerita misteri dengan para host DMS.” ujar Demian.



Ia berharap dengan adanya aplikasi DMS+ ini, semakin memberikan semangat pertumbuhan industri kreatif Indonesia melalui konten-konten hiburan, khususnya horor dan misteri. (*)