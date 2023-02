Kata-kata Ucapan Selamat Datang Bulan Maret 2023 dalam Bahasa Inggris & Terjemahannya, Bagikan di WA

TRIBUNJABAR.ID - Bagikan kata-kata ucapan selamat datang bulan Maret 2023 dalam Bahasa Inggris di bawah ini ke media sosial.

Tahun 2023 ini sudah memasuki bulan ketiganya yaitu bulan Maret.

Dalam menyambut bulan yang baru ini tidak ada salahnya membagikan kata-kata ucapan selamat datang yang berisikan doa dan harapan.

Kata-kata ini bisa dibagikan di media sosial sebagai doa bagi semua rekan, teman, sahabat, atau keluarga.

Anda bisa juga membagikan kata-kata ucapan selamat datang bulan Maret 2023 ini dalam Bahasa Inggris agar bisa dimengerti oleh pengguna media sosial di luar Indonesia.

Ilustrasi kata-kata ucapan selamat datang bulan Maret 2023 dalam Bahasa Inggris.

Berikut adalah contoh kata-kata ucapan selamat datang bulan Maret 2023 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. I hope this March will be a special moment for us in knitting a beautiful and loving love. Welcome to the third chapter of 2023!

Semoga menjadi momen spesial bagi kita dalam merajut cinta yang indah dan penuh kasih di bulan Maret ini. Selamat datang bab ketiga tahun 2023!

2. One has to keep its goodness, because it is a good investment for life. Hopefully this March will be a blessing to all. Amen.

Kita harus menjaga kebaikannya, karena itu adalah investasi yang baik untuk kehidupan. Semoga bulan Maret ini menjadi berkah bagi semua. Amin.

3. Welcome March! Hopefully all the opportunities that are delayed and failed in the last month, can be achieved well in this month.

Selamat datang bulan Maret! Semoga semua peluang yang tertunda dan gagal di bulan lalu, bisa tercapai dengan baik di bulan ini.

4. Welcome, March! New month, a new beginning, new mindset, new focus, new start, new intentions, new results.

Selamat datang, Maret! Bulan baru, awal baru, pola pikir baru, fokus baru, awal baru, niat baru, hasil baru.