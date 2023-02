Daisuke Sato Ngaku Sulit Menerima Persib Bandung Kalah, Tapi Janjikan Ini Saat Lawan Persija Jakarta

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung kalah dari Barito Putera, Daisuke Sato mengaku sulit menerima, tapi janjikan hal ini.

Persib Bandung telah menjalani pertandingan melawan Barito Putera, Senin (27/2/2023).

Pertandingan yang digelar di Stadion Demang Lehman tersebut berakhir dengan kekalahan yang harus diterima Persib Bandung.

Skor akhir pertandinga Barito Putera vs Persib Bandung ialah 2-0.

Kekalahan Persib Bandung ini pun membuat sejumlah pihak kecewa, apalagi Pangeran Biru.

Bek Persib Bandung, Daisuke Sato mengungkapkan kekecewaanya setelah Maung Bandung dikalahkan Barito Putera.

Daisuke Sato mengunggah foto di Instagram Storynya.

Terlihat ia tengah terlentah di lapangan sambil menutup wajah dengan tangannya.

Ia juga mengunggaha foto tersebut dengan suasana hitam putih.

Dalam keterangan unggahannya, Daisuke Sato seolah mengatakan bahwa hal tersebut tidak mudah diterima.

"Hard one to swallow. But my life have never been easy. (Sulit untuk diterima. Tapi hidupku tidak selalu mudah)," kata Daisuke Sato dikutip dari Instagram Storynya, Selasa (28/2/2023).

Kekalahan Persib Bandung kali ini tampaknya memang membuat banyak pihak terpukul.

Maung Bandung hanya terpaut satu poin saat pertandingan tersebut.

Gol David da Silva itu pun tidak cukup untuk membuat Persib Bandung menang.