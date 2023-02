Dua Pemain Persib Ini Bertekad Habiskan 10 Laga Sisa dengan Kemenangan, Termasuk Saat Hadapi Arema

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan melakoni laga pekan ke-26 Liga 1 2022/2023 melawan Arema FC, dua pemain ini bertekad menang.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis (23/2/2023).

Di pertandingan sebelumnya saat menghadapi RANS Nusantara, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 1-3.

Menjelang pertandingan menghadapi Arema FC, Pangeran Biru telah mulai berlatih di bawah komando Luis Milla.

Sebagai informasi, Persib Bandung kini tengah berada di dalam performa baiknya.

Kini, Persib Bandung menempati posisi kedua di klasemen Liga 1 dengan nilai 49.

Sementara Arema FC berada di posisi ke-10 dengan nilai 32.

Bukan hal yang mustahil, Persib Bandung dapat mengalahkan anak asuh Putu Gede.

Jika Persib Bandung menang saat melawan Arema FC maka dapat menyusul puncak klasemen atau memperkecil jarak nilai dengan PSM Makassar.

Adapun, dua pemain Persib Bandung ini pun bertekad menghabiskan 10 laga sisa dengan kemenangan.

Keduanya adalah gelandang dan bek Persib Bandung, Marc Klok dan Daisuke Sato.

Melalui unggahan terbarunya, Marc Klok mengatakan kemenangan adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap pertandingan.

Jika sebelumnya di Stadion Pakansari melawan RANS Nusantara berhasil menang, maka Marc Klok yakin dapat mengalahkan Arema FC.

"Much needed win on a tertible pitch in rainy Bogor (kemenangan yang sangat dibutuhkan di lapangan yang tertib di Bogor yang hujan," kata Marc Klok dikutip dari Instagramnya, Selasa (21/2/2023).

