Marc Klok Ungkap Kekecewaan Setelah Persib Bandung Kalahkan Rans Nusantara FC

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok kecewa soal kualitas rumput di stadion.

Hal tersebut diungkapkan Marc Klok diungggah melalui InstaStory-nya, (Instagram pribadi), @marcklok pada Minggu (19/2/2023).

Marc Klok mengunggahnya seusai membawa Persib Bandung menang atas RANS Nusantara FC dalam lanjutan pekan 25 Liga 1 2022/2023.

Dalam unggannya itu, Marc Klok mengeluhkan soal kualitas rumput di Stadion yang ia pijaki baru-baru ini.

Terlihat rumput stadion yang dipijaki oleh mantan penggawa PSM Makassar tersebut tak begitu bagus.

"Playing on fields like this (apakah saya harus bermain dengan kualitas rumput seperti ini?,-red)," tulis Marc Klok dengan membubuhkan emot tanda kecewa.

Belum diketahui secara pasti rumput stadion mana yang dimaksud oleh Marc Klok.

Namun diduga kuat bahwa rumput tersebut mengarah ke rumput milik Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Mengingat, ia dan rekan-rekannya di Persib Bandung menghadapi RANS Nusantara FC di Stadion Pakansari, Bogor pada Minggu (19/2/2023).

Seperti yang diketahui, Marc Klok berperan besar saat Persib Bandung melumat RANS Nusantara FC dengan skor 3-1.



Kontribusinya begitu terlihat ketika Ciro Alves mencetak gol keduanya di laga tersebut.

Momen bermula ketika Marc Klok dan Beckham memainkan umpan pendek ketika Persib Bandung mendapat peluang lewat tendangan bebas pada menit ke-34.

Beckham Putra yang menjadi eksekutor memberikan umpan pendek ke Marc Klok.

Marc Klok lalu memberikan bola datar ke Ciro Alves yang berdiri tepat di depan gawang Wawan Hendrawan di dalam kotak penalti RANS Nusantara FC.

Ciro Alves lalu menendang secara keras ke arah pojok kanan atas gawang RANS Nusantara FC dan membuahkan gol.

Wawan Hendrawan tampak hanya bisa terdiam ketika Ciro Alves menjebol gawagnya.

Berkat kontribusi Marc Klok di laga tersebut, Persib Bandung berhasil meraih tambahan tiga poin di pekan ke-25 dan naik ke posisi runner up (peringkat dua) klasemen Liga 1 2022/2023.

(TribunWow.com/Krisna/Khis)

