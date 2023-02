Marc Klok Senang Persib Bandung Menang Lawan RANS Nusantara, Tapi Komentari Hal Ini soal Pakansari

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok mengomentari Stadion Pakansari setelah memenangkan laga melawan RANS Nusantara.

Sebagaimana diketahui Persib Bandung berhasil kembali merebut tiga poin dari RANS Nusantara pada lanjutan Liga 1 pekan ke-25 di Stadion Pakansari, Minggu (19/2/2023).

Laga tersebut dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-1.

Ketiga gol Persib Bandung tersebut disumbangkan oleh David da Silva (7'), Ciro Alves (35'), dan gol bunuh diri Finky Pasamba (54').

Dengan hasil tersebut, Persib Bandung pun membawa pulang tiga poin dari Stadion Pakansari.

Kemenangan tersebut tentu menjadi kebahagiaan bagi gelandang Persib Bandung, Marc Klok.

Pada pertandingan itu, Marc Klok juga berhasil menyumbangkan assist atas gol yang dicetak oleh Ciro Alves.

Baca juga: JADWAL Pekan Ke-26 Liga 1 2022-2023, Persib Bandung Bisa Disalip Persija dan Beri Tekanan kepada PSM

Melalui sebuah unggahan Instagram, Marc Klok pun menyampaikan rasa senangnya bisa memenangkan pertandingan.

Tetapi ia juga turut mengomentari kondisi lapangan Stadion Pakansari.

"Much needed win on a tertible pitch in rainy Bogor (kemenangan yang seharusnya didapatkan di tengah buruknya lapangan dalam cuaca Bogor yang hujan)," tulis Marc Klok dikutip dari Instagram @marcklok pada Senin (20/2/2023).

"On to the next game! Focus and hard work (beralih ke pertandingan selanjutnya! Fokus dan kerja keras)," tandasnya.

Unggahan Marc Klok tersebut mendapatkan respon positif dari para bobotoh.

Para bobotoh bangga bisa melihat Marc Klok dan skuad Persib Bandung lainnya memenangkan pertandingan di tengah kondisi lapangan yang dianggap kurang layak.

"Bad grass ain't got nothing on you," tulis salah seorang bobotoh.