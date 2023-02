Berita Persib Hari Ini, Jadwal Persib Bandung untuk Laga Tunda Akan Digelar Malam Hari saat Ramadhan

Persib vs Bhayangkara FC. Pertandingan tunda Persib Bandung vs Bhayangkara FC ini rencananya akan digelar di bulan Ramadhan nanti.

TRIBUNAJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung masih memiliki satu laga tunda di Liga 1 2022 yakni lawan Bhayangkara FC.

Pertandingan tunda Persib Bandung vs Bhayangkara FC ini rencananya akan digelar di bulan Ramadhan nanti.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno.

Jadwal laga tunda Persib Bandung vs Bhayangkara FC bakal digelar awal Ramadan.

Selain laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC ada laga Persik Kediri vs Persita Tangerang yang akan dilahr awal Ramadan.

Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC dan semua laga tunda bakal dilangsungkan secara home and away.

Febri Hariyadi melancarkan tendangan saat melawat ke kandang Bhayangkara FC. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Ada delapan laga tunda Liga 1 2022-2023 yang belum terlaksana karena masalah perizinan.

Hingga saat ini terdapat delapan laga yang tertunda di antaranya ada dua pertandingan kandang Arema FC.

Seperti diketahui, Arema FC sempat ditolak di mana-mana sehingga kedua laga itu belum digelar.

Baca juga: JADWAL Pekan Ke-26 Liga 1 2022-2023, Persib Bandung Bisa Disalip Persija dan Beri Tekanan kepada PSM

Walaupun belum lama ini PT LIB ikut turun tangan mencari venue sementara buat kandang Arema FC.

Akhirnya tim berjulukan Singo Edan itu bisa bermarkas di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Melawai, Jakarta Selatan.

Namun, laga yang tertunda tersebut bukan hanya pertandingan Arema FC lawan Borneo FC (pekan ke-18) dan kontra Bali United (pekan ke-21).

Terdapat beberapa laga tunda lainnya pada pekan ke-18 yang masih menyisakan tiga pertandingan lainnya.

Pertandingan pekan ke-18 tersebut yakni Persik Kediri vs Persita Tangerang, setelah itu Persib Bandung vs Bhayangkara FC.