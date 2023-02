Kumpulan Ucapan Selamat Isra Miraj 2023 dalam Bahasa Inggris, Shab-E-Miraj Mubarak

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah kumpulan contoh ucapan selamat Isra Miraj 2023 dalam Bahasa Inggris.

Peringatan Isra Miraj diperingati setiap 27 Rajab. Tahun ini Isra Miraj 1444 H akan jatuh pada Sabtu 18 Februari 2023.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyambut Isra Miraj 2023.

Seperti mengikuti kegiatan keagamaan, seperti pengajian, tabligh akbar hingga mengumandangkan sholawat.

Tak hanya itu, Anda juga bisa berbagi ucapan selamat Isra Miraj.

Supaya lebih berkesan, Anda bisa membagikan ucapan selamat Isra Miraj 2023 dalam Bahasa Inggris.

Baca juga: Sholawat Asyghil Dibaca Saat Menyambut Isra Miraj, Huruf Arab dan Latin Lengkap dengan Terjemahannya

Selain itu, ucapan Isra Miraj dalam Bahasa Inggris tersebut cocok dijadikan caption di media sosial.

Berikut Tribunjabar.id rangkum 40 contoh ucapan selamat Isra Miraj 2023 dalam Bahasa Inggris, dilansir dari Tribunnews.com dan sumber lainnya.

1. Happy Isra Miraj for you all Muslim in the world. We love Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1444 H.

2. Happy Isra Miraj of Prophet Muhammad SAW, 27 Rajab 1444 H for all Moslem all over the world! Allah bless you.

3. Happy Isra Miraj for the Muslim in the world, Allah bless us.

4. Happy Isra Miraj for you all muslim in the world. Hopefully today can be a blessed day for all of us.

5. Happy Isra Miraj of Prophet Muhammad SAW for all Moslem all over the world. May Allah bless you.

6. Prophet Muhammad SAW is my, your, and our hero. Celebrate the day with staying on His way and be a better person. Happy Isra Miraj.