Kumpulan Kata-kata Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan, Copas Jadi Caption IG

TRIBUNJABAR.ID - Berikan ucapan Hari Valentine untuk orang tersayang dengan kata-kata romantis dalam Bahasa Inggris berikut ini, lengkap dengan terjemahannya.

Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang diperingati setiap 14 Februari di seluruh dunia.

Biasanya Hari Valentine dijadikan sebuah momentum untuk menyampaikan ungkapan kasih sayang sebagai sebuah apresiasi kehadiran seseorang.

Hari Valentine memang identik dengan pasangan, tetapi bisa juga merayakannya dengan sahabat atau keluarga.

Salah satu cara merayakan Hari Valentine adalah dengan memberikan ucapan di media sosial, seperti pada caption Instagram.

Gambar bergerak atau GIF ucapan Hari Valentine. (freepik.com)

Berikut contoh kata-kata romantis ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. Trust me without wondering and love me without fear. I will always be there to support you. Happy Valentine!

Percayalah padaku tanpa bertanya-tanya dan cintai aku tanpa rasa takut. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Selamat Hari Valentine!

2. Every moment I have spent with you has been special. I am wishing you a Happy Valentine’s Day.

Setiap momen yang saya habiskan bersama Anda adalah spesial. Saya mengucapkan Selamat Hari Valentine.

3. You are the person who makes me smile and gives me the energy to go that extra mile. Happy Valentine's Day!

Anda adalah orang yang membuat saya tersenyum dan memberi saya energi untuk bekerja ekstra. Selamat Hari Valentine!

4. I love you and this is something that I cannot say enough. Happy Valentine’s Day.

Aku mencintaimu dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa berhenti aku ucapkan. Selamat Hari Valentine.