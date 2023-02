Jelang Lawan PSM Makassar, 2 Pemain Persib Bandung Ini Masuk Best 11 Liga 1 Bulan Januari Versi APPI

TRIBUNJABAR.ID - Jelang laga melawan PSM Makassar, dua pemain Persib Bandung berhasil menempati posisi Best 11 Liga 1 Januari versi Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI).

Sebagaimana diketahui Persib Bandung akan menghadapi laga pekan ke-24 Liga 1 2022/2023 melawan PSM Makassar di Stadion Pakansari, Selasa (14/2/2023).

Laga ini merupakan laga penentuan perebutan puncak klasemen Liga 1.

Persib Bandung yang terpuruk di awal musim mampu bersaing hingga menjadi penghuni papan atas saat ini.

Hal itu tak terlepas dari perjuangan para pemain Persib Bandung yang berhasil menampilkan pertandingan terbaiknya di lapangan.

Di antaranya dari dua pemain Persib Bandung yang berhasil menjadi Best 11 bulan Januari versi APPI.

Kedua pemain tersebut adalah Teja Paku Alam dan David da Silva.

Pemain Starting Eleven Persib Bandung melakukan foto tim sebelum pertandingan lawan Borneo FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (26/1). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Keduanya memberikan kontribusi apik terhadap pertandingan-pertandingan Persib Bandung selama bulan Januari lalu.

Teja Paku Alam berhasil menciptakan clean sheet saat berhadapan dengan Persija Jakarta, Madura United, dan Borneo FC.

Sementara David da Silva berhasil menyumbangkan tiga gol yang masing-masing dicetak saat melawan Madura United, Borneo FC, dan PSIS Semarang.

Selain itu, David da Silva juga kokoh di puncak top skor Liga 1 dengan torehan 17 gol.

Tidak hanya itu, selain masuk jajaran Best 11, David da Silva juga berhasil menjadi Footballer of The Month versi APPI.

Selain Teja Paku Alam dan David da Silva, pemain-pemain lainnya yang masuk jajaran Best 11 yaitu:

Bek: Yance Sayuri (PSM Makassar), Yuran Fernandes (PSM Makassar), Rizky Ridho (Persebaya), Dias Angga (Dewa United).

Gelandang: M. Alwi Slamat (Persebaya), Ze Valente (Persebaya), Riko Simanjuntak (Persija Jakarta).