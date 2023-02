Asisten Pelatih Persib Bandung Manuel Cascallana Siap Hadapi PSM Makassar, Sebut Peran Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID - Asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Cascallana menyebut dirinya sudah siap menghadapi pertandingan selanjutnya melawan PSM Makassar.

Sebagaimana diketahui Persib Bandung akan melanjutkan pertarungannya di pekan ke-24 Liga 1 2022/2023 menghadapi PSM Makassar.

Laga tersebut akan berlangsung pada Selasa (14/2/2023) di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.

Selain itu, pertandingan ini juga disebut-sebut partai "final" karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen saat ini.

Menyambut laga itu, Manuel Cascallana pun menyebut dirinya sudah siap.

Bahkan ia juga menyinggung ada peran bobotoh untuk membantu Persib Bandung di laga tersebut.

"Ready for what's ahead with the help of our people (siap untuk apa yang ada di depan dengan bantuan orang-orang kami)," tulis Manuel Cascallana dalam unggahan Instagram Story miliknya, dikutip dari @cascallana.coach pada Senin (13/2/2023).

Sebagaimana diketahui pula laga Persib Bandung vs PSM Makassar boleh dihadiri oleh para bobotoh.

Asisten pelatih asal Spanyol itu pun tidak sabar bertemu dengan para bobotoh di Stadion Pakansari.

"See you at Bogor bobotoh (sampai jumpa di Bogor bobotoh)," pungkasnya.

Dalam unggahannya tersebut, Manuel Cascallana juga mengunggah foto ketika dirinya menyapa para bobotoh di depan Graha Persib.

Para bobotoh itu nampak mengulurkan tangannya untuk bisa bersalaman dengan Manuel Cascallana.

Sebagai informasi, Manuel Cascallana memang menjelma menjadi idola baru para bobotoh.

Bahkan Manuel Cascallana juga beberapa kali terekam akrab dengan bobotoh di luar lapangan.