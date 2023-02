KPU Ciamis Kerahkan 3.939 Pantarlih Untuk Kegiatan Coklit Data Pemilih pada Pemilu 2024

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – KPU Ciamis mengerahkan 3.939 orang panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) guna melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024.

Kegiatan coklit data pemilih tersebut dimulai sejak Minggu (12/2/2023) sampai Selasa (14/3/2023) bulan depan.

Pelaksanaan coklit ini dlakukan serentak secara nasional. Diawali dengan pelantikan petugas pantarlih yang juga dilakukan secara serentak ditiap desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) setempat.

Di Ciamis Minggu (12/2) ada 3.939 orang petugas pantarlih yang dilantik serentak oleh PPS di 258 desa dan 7 kelurahan di 27 kecamatan.

Seperti yang berlangsung di Aula Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Minggu (12/2) siang, sebanyak 23 orang petugas Pantarlih tingkat Desa Cibadak dilantik.

Pelantikan pantarlih Desa Cibadak tersebut dihadiri langsung oleh Komisioner KPU Ciamis, Oong Ramdani, utusan PPK Banjarsari, Panwascam serta pengawas desa. Pelantikan oleh PPS Desa Cibadak.

“Setelah pelantikan para pantarlih langsung mengikuti apel kesiagaan pemilu setelah itu bimtek. Usai bimtek tadi langsung melakukan coklit perdana. Di Desa Cibadak, yang dicoklit perdana adalah Pak Kades (Pak Margo) sekeluarga di rumahnya,” ujar Emas Kurniasih, anggota PPK Banjarsari kepadaTribun Minggu (12/2/2023).

Menurut Emas, di Kecamatan Banjarsari Minggu (12/2) ada 226 Petugas Pantarlih yang dilantik serentak. Termasuk diantaranya 23 orang di Desa Cibadak dan 22 orang di Desa Sukasari.

“Seusai dengan jumlah TPS, di Banjarsari ada 226 orang pantarlih yang dilantik harii ini. Satu TPS, seorang petugas Pantarlih,” katanya.

Menurut Ketua KPU Ciamis, Sarno Maulana Rahayu, se-Kabupaten Ciamis ada 3.939 orang Petugas Pantarlih yang dilantik Minggu (12/2).

Dan langsung melakukan “coklit” data pemilih sampai 14 Maret nanti.

“Di Ciamis total ada 3.939 petugas Pantarlih yang akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih mulai hari ini sampai 14 Maret nanti. Seorang pantarlih tiap TPS,” ujar Ketua KPU Ciamis Sarno Maulana Rahayu kepada Tribun Minggu (12/2/023).

Petugas pantarlih tersebut direkrut dan dilantik oleh PPS setempat di 258 desa di 7 kelurahan di 27 kecamatan.

Mereka akan melakukan “coklit” data pemilih. Yakni data pemilih yang berasal dari daftar penduduk potensial pemilih (DP4) yang berasal dari Kemendagri.

Data potensi pemilih yang by name by address.

Dari kegiatan “coklit” data penduduk potensial pemilih (DP4) tersebut nanti menurut Sarno akan dihasilkan Data Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024. (*)

