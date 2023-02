20 Contoh Ucapan Selamat Isra Miraj 2023 Berisi Doa dan Harapan, Cocok Dijadikan Status di WA dan FB

TRIBUNJABAR.ID - Tinggal menghitung hari, umat muslim menyambut peringatan Isra Miraj 2023/1444 H.

Berdasarkan kalender Hijriah, Isra Miraj 1444 H jatuh pada 18 Februari 2023.

Untuk menyambutnya, selain mengikuti kegiatan peringatannya, sebagian muslim biasanya berbagi ucapan selamat Isra Miraj berisi doa dan harapan.

Nah, buat kamu yang bingung menulis ucapan selamat Isra Miraj 2023, berikut ini deretan contoh kata-katanya.

Kamu tinggal pilih ucapan mana yang cocok untuk merayakan Isra Miraj 2023.

Selain itu, kamu juga membagikan ucapan selamat Isra Miraj 1444 H dijadikan caption media sosial, seperti status di WhatsApp (WA) hingga Facebook FB).

Berikut 20 contoh ucapan selamat Isra Miraj yang berisi doa dan harapan, dilansir dari berbagai sumber.

1. Selamat hari Isra Miraj bagi seluruh muslim di dunia. Semoga syafaat nabi muhammad selalu menyertai kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

2. Selamat memperingati Isra Miraj buat kaum muslimin semuanya.. Semoga kita lebih baik lagi dan bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW..Aamiin.

3. Selamat memperingati Isra’ Miraj Rasulullah Muhammad SAW untuk saudaraku umat Islam. Semoga kita bisa selalu meneladani akhlak mulia beliau.

4. Selamat pagi. Selamat menikmati libur di hari Isra Miraj nabi Muhammad SAW, semoga hikmah dan kebahagiaannya menyertai kita.

5. Selamat Merayakan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Semoga Indonesia DAMAI, MAKMUR, dan ADIL dalam lindungan-NYA. Aamiin.

6. Selamat hari raya Isra Miraj untuk semua umat muslim! Hopefully today can be a blessed day for all of us.

7. Kita memasuki bulan Rajaban yang penuh makna dan ketaqwaan ini, dan kembali kita diingatkan pada Kuasa Allah SWT. Semoga ini merupakan awal untuk kembali pada keyakinan dan lebih menebalkan iman.