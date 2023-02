Temukan Monster dan Hadiah Dalam Game Nubi Go, Game AR Karya Anak Bangsa

Nubi Go

TRIBUNJABAR.ID - Di era sekarang banyak game yang memanfaatkan internet untuk memainkannya. Sebuah game online dapat dimainkan secara bersamaan menggunakan perangkat yang saling terhubung pada jaringan internet.

Salah satunya yaitu Nubi Go game karya anak bangsa yang dirancang untuk mobile yang merupakan game yang memiliki konsep Augmented Reality yang dikembangkan oleh PT Asia Token Maxima.

Pada game ini player akan diarahkan untuk mencari monster sekaligus mencari hadiah yang ada dalam game Nubi Go.

Selain untuk mendapatkan hadiah, pemain juga bisa mendapatkan monster koleksi yang bisa mereka latih untuk mengikuti berbagai fight dan turnamen dalam game Nubi Go.

Game ini dikembangkan pada januari 2023, pada saat rilis game ini membuat 2 versi yang berbeda yaitu AR dan Non AR.

Nubi GO AR diperuntukan untuk perangkat yang mendukung fitur AR, yaitu player akan mencari monster dan hadiah secara langsung melalui kamera.

Sedangkan untuk Nubi Go Non AR diperuntukan untuk perangkat yang tidak mendukung fitur AR, yaitu player akan mencari monster dan hadiah dengan background yang sudah disediakan oleh Nubi Go.

"Games Nubi Go ini adalah hasil karya anak bangsa. Ini hanya sebuah permainan yang bertajuk menggunakan kamera untuk mencari serta melawan monster di setiap sudut yang ada keluar gambar logo hadiah ketika berhasil memenangkan melawan monster," ujar Direktur PT Asia Token Maxima, Robi Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/2/2023).

Ia menambahkan, "Games Nubi Go ini hasil produk dari PT.Asia Token Maxima yang baru pertama launching di Indonesia, yang letak kantornya di Pantai Indah Kapuk Kantor Menara Eiffel Lantai 8"

Imbuhnya.

Selain itu, game ini pemain dapat memperoleh hadiah berupa coin dan juga gift reward. Hadiah yang didapatkan dapat dilihat dari logo yang dikeluarkan sebelum melawan monster penjaga, hadiah dapat diklaim dengan mengalahkan monster penjaga dengan menggunakan energi yang tersedia.

Namun jika pemain tidak memiliki energi maka pemain tidak akan bisa melanjutkan untuk melawan monster penjaga dan mendapatkan hadiah yang ditemukan.

Tak hanya itu, untuk pemanfaatan energi dengan baik dapat membuat anda menghasilkan lebih banyak hadiah, pada dasarnya energi hanya dapat digunakan untuk melakukan fight antar monster dan menjelajah untuk mencari hadiah dengan mengalahkan monster penjaga.

Untuk yang penasaran dengan gamenya dan ingin mendapatkan hadiah yang menarik dapat langsung install gamenya melalui Google Play Store untuk semua perangkat AR maupun Non AR. (*)

