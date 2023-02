Rekomendasi Daftar 40 Film Romantis di Netflix yang Cocok Ditonton pada Hari Valentine 2023

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini rekomendasi daftar film romantis di Netflix yang cocok ditonton di momen Hari Valentine 2023.

Hari Valentine diperingati setiap tanggal 14 Februari, yang tahun ini jatuh pada hari Selasa (14/2/2023).

Pada Hari Valentine biasanya sebagian orang menghabiskan waktu bersama orang terkasih, baik itu pacar, gebetan hingga pasangan.

Salah satu caranya dengan menonton bersama film romantis yang tayang di Netflix.

Film atau serial yang ada di Netflix dapat disaksikan dengan cara berlangganan atau masuk ke akun aplikasi dan web Netflix.

Simak berikut daftar film di Netflix yang cocok ditonton pada Hari Valentine 2023, dikutip dari sortiraparis.com

40 Film di Netflix yang cocok Ditonton pada Hari Valentine 2023

1. Someone good

2. Love to the power of a thousand

3. You Get Me

4. The more the merrier

5. Fck love, always

6. A perfect match

7. In between