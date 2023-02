Tiga Kunci Kemenangan Persib Bandung vs PSS Sleman Diungkap Luizinho Passos dan Manuel Cascallana

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung berhasil menang laga kontra PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (5/2/2023).

Persib Bandung menang 2-0 atas PSS Sleman melalui dua gol yang dicetak oleh Ciro Alves pada menit 27 dan 40.

Kemenangan laga kandang ini membawa Persib Bandung kembali ke puncak klasemen Liga 1 dengan raihan 45 poin.

Selain itu, semenjak era Luis Milla ini Persib mencatatkan 14 laga tak terkalahkan, 12 kali menang dan dua kali ditahan imbang.

Kemenangan ke-12 di era Luis Milla ini pun menjadi kebahagian banyak pihak termasuk jajaran pelatih, pemain hingga bobotoh.

Pelatih kiper Persib Bandung Luizinho Passos pun ikut senang atas pencapaian dan performa Pangeran Biru yang semakin membaik.

Luizinho Passos juga mengungkapkan kunci kemenangan Persib Bandung saat menghadapi PSS Sleman.

Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan di Instagramnya.

Dalam unggahannya, tampak Luizinho Passos tengah bersama dengan sang pencetak gol, Ciro Alves.

Pelatih asal Brasil itu terlihat memegang kepala dari pemain yang berhasil membawa kemenangan di laga kontra PSS Sleman.

Terlihat juga sosok Beckham Putra dan Victor Igbonefo disampingnya.

Melalui keterangan unggahannya, Luizinho Passos menyebutkan beberapa hal yang menjadi kunci kemenangan timnya.

Menurutnya, salah satu yang menjadi kunci kemenangan Maung Bandung adalah memiliki tujuan yang sama.

"Passion , family , all of us with the same dream , with the same struggle for one goal (semangat, keluarga, kita semua dengan mimpi yang sama, dengan perjuangan yang sama untuk satu tujuan)," kata Luizinho Passos dikutip dari unggahan Instagramnya, Senin (6/2/2023).