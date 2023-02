Luis Milla Siap Setir Persib Bandung Menuju 15 Laga Tak Terkalahkan, Balas Dendam Pada Bali United

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 atas PSS Sleman, begini kata Luis Milla.

Persib Bandung telah melakoni laga kontra PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (5/2/2023).

Persib Bandung berhasil memenangkan laga kandang tersebut melalui dua gol yang dicetak oleh Ciro Alves pada menit 27 dan 40.

Kemenangan laga kandang ini pun membuat Persib Bandung kembali ke puncak klaseme Liga 1 dengan raihan 45 poin.

Selain itu, semenjak di bawah komando Luis Milla, Persib Bandung telah meraih rekor 14 laga tak terkalahkan dengan 12 kali menang dan dua kali ditahan imbang.

Setelah anak asuhnya berhasil menang atas Elang Jawa Laskar Sembada, Luis Milla pun mengapresiasi perjuangannya.

Dalam unggahan terbarunya, Luis Milla dan Pangeran Biru terlihat tengah berada di dalam bus.

Luis Milla tampak duduk di kursi pengemudi, hal itu seolah menandakan ia yang memiliki kemudi untuk Pangeran Biru dalam setiap laganya.

Pelatih asal Spanyol itu yang ditemani oleh Victor Igbonefo, Ciro Alves dan para pemain lainnya terlihat sangat bahagia merayakan kemenangan.

Bahkan, Luis Milla pun menekan tombol klaskon dan berteriak yang diikuti langsung oleh Pangeran Biru.

Dalam keterangan unggahannya, Luis Milla mengatakan bahwa tim asuhannya ini begitu luar biasa.

"This team is awesome (tim yang luar biasa) go @persib," kata Luis Milla dikutip dari Instagramnya, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Ciro Alves Jadi Pahlawan Persib Bandung, Dua Kali Bobol Gawang PSS Sleman, Naik ke Puncak Klasemen

Melalui unggahan tersebut juga seolah memberikan isyarat bahwa Luis Milla dan Pangeran Biru akan kembali menuju 15 laga tak terkalahkan.

Diketahui, pada pekan ke-23 Liga 1, Persib Bandung akan menghadapi klub yang telah mengalahkannya pada putaran pertama.