Bomber Persib Bandung David da Silva Man of the Match dan Topskorer: Enggan Jemawa dan Berpuas Diri

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bomber Persib Bandung, David da Silva, dinobatkan sebagai pemain terbaik (man of the match) dalam laga Persib Bandung vs PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa (31/1/2023).

Pemain kelahiran Brasil, 12 November 1989, itu sukses membukukan satu gol dan dua assist bagi gol yang dicetak Marc Klok dan Ciro Alves, sekaligus mengantarkan Maung Bandung meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Dengan tambahan golnya di laga tersebut, David da Silva pun semakin jauh meninggalkan para pesaingnya dalam perburuan gelar topskorer Liga 1 2022/2023.

David da Silva telah menorehkan 16 gol dan lima assist dari total 19 penampilannya.

Pesaing terdekatnya, Matheus Pato (Borneo FC Samarinda), baru mengoleksi 12 gol dan dua assist dari 19 penampilannya.

Menanggapi prestasi tersebut, David da Silva enggan jemawa dan cepat berpuas diri dengan capaiannya tersebut.

Menurut dia, hasil yang diperolehnya tidak terlepas dari kerja sama dan kekompakan timnya sebagai sebuah keluarga.

“Terima kasih, Tuhan, tentunya membuat saya sangat bahagia,” ujarnya dilansir dari laman resmi klub, Persib.co.id, Rabu (1/2/2023).

"Ini merupakan hasil dari kerja sama dan kekeluargaan yang ada di dalam tim."

"Terima kasih untuk bobotoh dan keluarga yang selalu mendukung kami hingga saat ini."

David da Silva pun menegaskan, terlalu cepat baginya jika berpuas diri atas hasil prestasinya sejauh ini, terlebih perjalanan Persib di Liga 1 musim ini masih sangat panjang dan beragam tantangan berat pun akan dihadapinya bersama rekan-rekannya.

Karena itu, ia dan pemain Persib lainnya akan terus mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas permainan untuk dapat menjaga serta melanjutkan tren positif tim Maung Bandung.

“Saya harap kami terus lebih baik, dan yang terpenting adalah performa kami tetap konsisten untuk menjaga momentum ini,” katanya.