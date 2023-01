Harga Paket Iconnet, Layanan Internet Cepat dari PLN

TRIBUNJABAR.ID - Layanan internet yang lancar tentu menjadi dambaan semua orang. Tak heran, lancarnya jaringan internet akan mempermudah para pembaca wintechmobiles.com dalam mengakses informasi. Salah satu jasa layanan internet yang tersedia di Indonesia adalah Iconnet.

Mengenal Iconnet

Iconnet adalah produk jasa layanan internet cepat yang berbasis serat optik dari PT Indonesia Comnets Plus (Icon+). Perusahaan tersebut merupakan entitas dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Adapun layanan internet ini bisa dengan mudah diakses melalui aplikasi PLN Mobile.

Ekspansi bisnis dari PLN merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk bertransformasi, mengingat terjadinya peningkatan data pengguna fixed broadband internet di Indonesia. Iconnet memiliki tiga nilai dalam layanannya, yaitu reliable, affordable, dan unlimited.

Dengan memegang nilai tersebut, Iconnet berkomitmen untuk memberikan layanan dengan kecepatan internet yang tinggi dan stabil berkat jaringan fiber optic yang tercanggih.

Selain itu, jangkauan areanya pun juga luas, sehingga bisa diakses dengan mudah di mana saja. Menariknya, harga layanan Iconnet juga terjangkau dengan berbagai paket yang ditawarkan.

Performa Iconnet

Kehadiran Iconnet sebagai salah satu layanan internet pilihan tentu mengancam posisi penyedia layanan lainnya, termasuk Indihome dari Telkom. Sejak awal peluncurannya, Iconnet dari PLN ini sudah memiliki banyak peminat. Lantas, bagaimana performanya?

Berbicara mengenai kecepatan, menggunakan paket kecepatan up to 20 megabit per second (Mbps) dengan harga paket Iconnet Rp 207.000 per bulan serta kecepatan download yang didapatkan berada pada kisaran 19.24 Mbps hingga 19.94 Mbps. Sementara, untuk kecepatan upload berada pada kisaran 5 Mbps hingga 21.01 Mbps.

Dengan kecepatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecepatan layanan internet yang ditawarkan mendekati maksimal. Hanya saja, bagi para pelanggan yang membutuhkan latensi atau ping kecil, Iconnet masih berada di kisaran belasan milisecond (ms). Apalagi pada jam sibuk, bisa mencapai 50 ms.

Dalam hal gangguan, beberapa pelanggan mengulas bahwa pernah mengalami gangguan dengan terputusnya koneksi Iconnet.

Bahkan, sempat terjadi gangguan massal lokal wilayah yang membuat layanan terhambat. Apabila mengalami gangguan, para pelanggan dapat melapor pada customer service pusat.

Pelanggan patut bersabar karena pengaduan layanan kini terpusat yang tentunya perlu mengantre untuk mengatasi gangguan yang dialami.

Metode pembayaran Iconnet cukup beragam, yaitu bisa menggunakan Mandiri virtual account, Indomaret, dan Alfamart. Selain itu, tersedia pula pembayaran melalui e-money, termasuk LinkAja, OVO, dan GoPay.

Harga paket Iconnet juga beragam, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan.

Kemudahan yang ditawarkan Iconnet adalah bisa mudah diakses melalui PLN Mobile. Para pelanggan bahkan bisa mengecek tagihan langsung di PLN Mobile.