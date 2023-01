Banyak Disepelekan, Ini Dia Amalan Ringan dengan Ganjaran Pahala yang Sangat Luar Biasa

TRIBUNJABAR.ID – Dalam Islam, segala bentuk perbuatan atau amalan kebaikan sekecil apa pun pasti akan Allah SWT balas dengan ganjaran yang lebih baik.

Salah satu contohnya amalan ringan yang seringkali banyak disepelekan orang-orang.

Padahal tanpa kita sadari, amalan ringan yang mudah dikerjakan itu mengandung pahala yang besar yang Allah SWT janjikan.

Maka, sangat disayangkan apabila amalan-amalan ringan tersebut kita hiraukan begitu saja.

Berikut beberapa contoh amalan ringan yang dapat kamu kerjakan dengan balasan pahala yang berkali-kali lipat:

ZIKIR

Bacaan zikir “Subhânallâh wa bihamdihi, Subhânallahil ‘azhîm” dikatakan memiliki pahala yang besar setiap kita melafalkannya.

Seperti pada hadis berikut ini dijelaskan:

Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda,“Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat ditimbangan, dan disukai Ar Rahman yaitu “Subhanallah wa bi hamdih, subhanallahil ‘azhim” (Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya. Maha Suci Allah Yang Maha Agung)." (H.R. Bukhari no. 6682 dan Muslim no. 2694)

BERSHALAWAT NABI

Perbanyaklah bersholawat kepada Nabi, karena niscaya segala dosa yang pernah kita perbuat akan Allah SWT ampuni.

مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللَّهُ عليهِ عشرَ صلَواتٍ ، وحُطَّت عنهُ عشرُ خطيئاتٍ ، ورُفِعَت لَهُ عشرُ درجاتٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda: “Barangsiapa yang bershalawat atasku satu shalawat maka niscaya Allah bershalawat atasnya sepuluh shalawat, dihapuskan darinya sepuluh dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan.” (H.R. an-Nasâi dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Shahih al-Jami’, no. 6359).

MELAKSANAKAN SHOLAT SUNNAH DUA RAKAAT SEBELUM SUBUH