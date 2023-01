Absen di Laga Lawan Borneo FC, Bek Jangkung Persib Bandung Ini Tak Sabar Hadapi PSIS Semarang

TRIBUNJABAR.ID - Bek Persib Bandung Nick Kuipers menantikan pertandingan lawan PSIS Semarang setelah absen di laga sebelumnya.

Bek asal Belanda itu harus rela menjadi penonton dalam laga Persib Bandung vs Borneo FC di pekan ke-20 Liga 1 2022/2023.

Pasalnya, Nick Kuipers mendapatkan sanksi kartu merah yang didapatkan di laga melawan Madura United pada Jumat (20/1/2023) lalu.

Pemain bernomor punggung dua itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura United, Lulinha.

Akibatnya, Persib Bandung harus kehilangan Nick Kuipers di menit ke-86'.

Nick juga tidak bisa ikut berhadapan dengan Borneo FC.

Padahal Nick Kuipers menjadi salah satu andalan Luis Milla dalam menjaga lini pertahanan Persib Bandung.

Mengingat Persib Bandung saat itu sedang krisis pemain belakang.

Absen di laga terakhir, kini Nick Kuipers menantikan waktunya untuk kembali bertarung di lapangan.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram, Minggu (29/1/2023).

Nick mengunggah fotonya dengan rompi merah dengan jersey Persib Bandung.

"Looking forward to the next game (menantikan pertandingan selanjutnya)," tulis Nick Kuipers dalam keterangannya dikutip dari Instagram @kuipersnick pada Senin (30/1/2023).

Nick pun mendapatkan semangat untuk bisa kembali membela Persib Bandung di lapangan dari para bobotoh di kolom komentar.

"Waktunya kamu mendapat gelar juara bersama Persib Nick," tulis salah seorang bobotoh.