Selebrasi Manuel Cascallana Saat Persib di Puncak Klasemen Liga 1 Curi Perhatian, Bobotoh Ngakak

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung menduduki puncak klasemen sementara kompetisi Liga 1 2022/2023, selebrasi Manuel Cascallana menjadi sorotan.

Raihan tersebut dicapai setelah Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan melawan Borneo FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Persib Bandung meraih kemenangan melalui gol yang dicetak oleh David da Silva dan assist Ciro Alves di menit ke-6 babak pertama.

Kemenangan ini pun sekaligus menjadi rekor baru Luis Milla yakni 12 laga tak terkalahkan.

Kini, Persib Bandung telah meraih 39 poin hasil dari 12 kali kemenangan, 3 kali seri, dan 4 kali kalah dari 19 pertandingan.

Kemenangan Maung Bandung ini pun menjadi kebahagiaan untuk tim.

Momen selebrasi para pemain Persib Bandung pun terlihat diunggah di Instagram @persib.

Dalam video tersebut, terlihat dua asisten pelatih Persib Bandung Manuel Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez.

Keduanya tampak puas dan senang melihat hasil yang diraih oleh anak asuhnya.

Selebrasi keduanya pun disoroti bobotoh, apalagi Manuel Cascallana.

Pasalnya, Manuel Cascallana terus berteriak Bandung dingin karena berada di puncak klasemen.

Ekspresinya pun menunjukkan ambisi sehingga mencuri perhatian bobotoh.

"Vamosss," ujar Carlos dikutip dari unggahan terbaru Persib, Jumat (27/1/2023).

"Bandung its cold today. Bandung it cold in Bandung, its cold?," ujar Manuel Cascallana sembari berteriak.