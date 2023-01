Bek Persib Ini Tak Ikut Hadapi Borneo FC, Yakin Timnya Balaskan Dendam Pada Anak Asuh Andre Gaspar

TRIBUNJABAR.ID - Bek jangkung Persib Bandung, Nick Kuipers tidak bisa ikut memperkuat timnya untuk menghadapi Borneo FC.

Laga panas Persib Bandung vs Borneo FC akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor hari ini, Kamis (26/1/2023).

Namun, Luis Milla harus rela skuad Maung Bandung bermain tanpa Nick Kuipers.

Nick Kuipers tidak bisa bermain karena dikartu merah wasit saat bermain melawan Madura United, Jumat (20/1/2023) di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Bek jangkung asal Belanda ini memperoleh kartu kurning kedua pada menit ke-86 dan wasit langsung mengeluarkan kartu merah untuknya.

Meski begitu, Nick Kuipers pun tetap yakin rekan timnya di Persib Bandung dapat melanjutkan tren kemenangan yang telah diraih sebelumnya.

Seperti diketahui, Persib Bandung telah meraih kemenangan dalam 11 pertandingan terakhirnya di Liga 1.

Terakhir, Pangeran Biru berhasil membalas dendam pada Madura United.

Hal itulah tampaknya yang membuat pemain bernomor punggung 2 itu yakin Pangeran Biru dapat membalaskan dendam pada Borneo FC.

Pasalnya, pada putaran pertama Liga 1, Persib Bandung dibantai 1-4 oleh anak asuh Andre Gaspar tersebut.

Nick Kuipers juga mengatakan raihan 3 poin dalam setiap laga sangat penting.

"Afterwards the 3 points are even more important than we thought. It was a fantastic week, continue now boys (Setelah itu 3 poin bahkan lebih penting dari yang kami kira. Itu adalah minggu yang fantastis, lanjutkan sekarang, kawan)," kata Nick Kuipers dikutip dari unggahan Instagramnya, Kamis (26/1/2023).

Bermain tanpa Nick Kuipers, Luis Milla menyiapkan penggantinya untuk memperkuat Persib Bandung saat menghadapi Borneo FC.

Luis Milla juga mengatakan bukan masalah jika Persib Bandung terpaksa bermain tanpa bek asal Belanda tersebut.