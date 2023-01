Perkuat Konsep Hunian Terintegrasi, Podomoro Park Gandeng Indomaret Fresh dan Hyundai Andalan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Podomoro Park Bandung resmi menggandeng jaringan minimarket Indomaret Fresh dan pioneer mobil listrik Hyundai di lokasi strategis berkonsep one stop living mereka.

Hal ini diketahui dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Pesona Mitra Kembar Mas (Podomoro Park) dengan dua perusahaan yaitu PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan PT Andalan Auto Prima (Hyundai Andalan), Jumat (20/01/23).

Ditemui di Marketing Gallery Podomoro Park Bandung, Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya menyebut, Jika sektor properti memegang peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Properti adalah sektor yang padat karya dan padat modal, properti juga menjadi jangkar bagi banyak sektor, kerjasama dengan Indomaret Fresh dan Hyundai wujud nyata kami dalam membangun kawasan yang modern dan terintegrasi di Bandung Selatan, ini sesuai konsep Podomoro Park, one stop living. Kami terus berupaya mempermudah konsumen menjangkau kebutuhan mereka”. Kata Agung.

Agung menjelaskan bahwa di tahun 2023 kolaborasi sangat penting untuk memperkuat potensi suatu kawasan, untuk itu pihaknya menggandeng Indomaret untuk memenuhi kebutuhan 3.500 unit rumah yang akan berdiri di Podomoro Park serta menggandeng Hyundai Andalan dalam mendukung pengurangan emisi gas buang dan menciptakan kawasan yang sustainable.

Sementara, Indomaret Branch Manager Cabang Bandung, Dedi Yusuf Apriadi menyebut pihaknya akan membangun Indomaret Fresh yang berbeda dari biasanya khusus di kawasan Podomoro Park.

“Kami akan bangun indomaret fresh dengan konsep drive thru, jadi nanti konsumen dapat merasakan new experience and happy shopping di kawasan Podomoro Park, ini memang pertama dan sejauh ini terbesar di Bandung Selatan” Ujar Dedi

Dalam acara tersebut Reynaldi Setiawan, Direktur Utama PT Andalan Auto Prima menyebut jika Hyundai merupakan pioneer mobil listrik di dunia yang berkeinginan mengurangi emisi gas buang.

“Di Podomoro Park sudah dibangun Wall Mount Charging dan ini sebagai upaya membangun environtment yang sustainable, dan kami ini merupakan kerjasama ke empat di proyek Agung Podomoro Land” Kata Reynaldi.

Kolaborasi antara Podomoro Park dengan Indomaret Fresh dan Hyundai Andalan menjadi salah satu agenda awal tahun Podomoro Park dalam membangun optimisme dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.