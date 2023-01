Performanya Sempat Dikritik Bobotoh, Bek Persib Daisuke Sato Kini Buat Kagum,Buktikan dengan Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID - Bek Persib Bandung, Daisuke Sato disanjung bobotoh, disebut mampu buktikan performa terbaiknya.

Bek Persib Bandung asal Filipina ini tengah menjadi perbincangan bobotoh.

Setelah dipastikan masih berseragam Persib hingga dua tahun ke depan, Daisuke Sato berjanji akan berikan yang terbaik untuk Maung Bandung.

Baru-baru ini, Daisuke Sato mengungkapkan isi hatinya melalui unggahan di Instagram.

Pemain bernomor punggung 66 ini mengunggah fotonya tengah melewati sejumlah bobotoh.

Dalam keterangan unggahannya, ia mengatakan bahwa untuk mendapatn cahaya yang terang harus melalui kegelapan terlebih dahulu.

"Sometimes you have to go through darkness to get to the light (Terkadang kamu harus melewati kegelapan untuk mendapatkan cahaya)," kata Daisuke Sato dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (17/1/2023).

Unggahan tersebut cukup mencuri perhatian bobotoh.

Kalimat yang dituliskan oleh anak asuh Luis Milla itu seolah mengatakan proses dirinya selama bersama Persib Bandung.

Seperti diketahui, saat awal bergabung dengan Persib Bandung, bobotoh menilai performa Daisuke Sato di lapangan belum memuaskan.

Namun, kini bobotoh pun seolah takjub dengan perkembangan yang dibuktikan oleh pemain asal Filipina tersebut.

Bobotoh pun ikut mengungkapkan pendapatnya di kolom komentar unggahan Daisuke Sato.

Suporter Maung Bandung itu juga berharap Daisuke Sato bisa konsisten di performa terbaiknya.

Terkadang kau harus melewati kegelapan untuk menuju cahaya sato pun sadar gimana perjuangan kerasnya yg awalnya banyak di kritik, yg sekarang dia Membuktikan bahwa kritikan" itu tidak pantas dia terima ! sing KONSISTEN TO !