2 Bobotoh Alami Musibah usai Laga Persib vs Persija, Viking Persib Club Galang Aksi Solidaritas

Ajakan penggalangan donasi bagi anggota Viking Bogor dan Viking Pamanukan yang mengalami musibah pasca-pertandingan Persib vs Persija, Rabu (11/1/2023), yang diunggah oleh akun resmi ofisial Viking Persib Club, beberapa waktu lalu

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Viking Persib Club (VPC) menggelar aksi solidaritas berupa penggalangan donasi bagi dua anggotanya, yakni Muhammad Hambali (Viking Bogor) dan Aldho Mapasoga (Viking Pamanukan) yang mengalami musibah usai menonton pertandingan Persib Bandung kontra Persija Jakarta, Rabu (11/1/2023) lalu.

Dalam unggahan di akun resmi Instagram ofisial Viking Persib Club dijelaskan penggalangan donasi bertajuk Stand Strong and Donate to Save A Live tersebut, ditujukan untuk meringankan biaya pengobatan bagi kedua anggotanya.

"Stand Strong and Donate to Save A Live Solidary Support. Donasi untuk membantu biaya pengobatan atas insiden kecelakaan yang dialami oleh anggota Viking Bogor (Muhammad Hambali), dan Viking Pamanukan (Aldho Mapasoga) Pascapertandingan Persib vs Persija, Rabu, 11 Januari 2023," tulis akun @officialvpc, Kamis (12/1/2023).

Saat dikonfirmasi, Humas VPC Pusat, Hendri Darmawan membenarkan pihaknya membuka penggalangan donasi untuk membantu kedua anggota distrik Viking Bogor dan Viking Pamanukan tersebut.

Hendri pun bersyukur, karena donasi bagi kedua anggotanya tersebut, datang tidak hanya dari keluarga besar VPC, namun juga beberapa pihak yang turut serta membantu untuk meringankan beban kebutuhan dari keduanya.

"Dari informasi yang kami dapat, bahwa alhamdulilah banyak juga bantuan yang di dapatkan dari teman-teman untuk teman-teman kita yang mengalami musibah itu, dan saat ini masih di rawat di rumah sakit," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (14/1/2023).

Hendri menuturkan, beberapa perwakilan distrik telah ada yang berangkat ke Bogor dan Pamanukan untuk menyerahkan donasi yang terkumpul, sekaligus menjenguk dari kedua korban musibah tersebut.

Menurutnya, penggalangan donasi masih akan terus di buka oleh VPC pusat dan distrik hingga pekan depan.

Terlebih, terdapat beberapa pihak yang juga berencana untuk kembali ikut berpartisipasi untuk meringankan biaya pengobatan keduanya.

"Kami dapat informasi, katanya teman-teman dari Jabar Quick Response kalau enggak hari ini atau minggu depan mereka mau ke sana (Bogor dan Pamanukan). Kalau dari pengurus pusat, insya Allah minggu depan kesana, agar donasi yang terkumpul dapat lebih maksimal untuk diberikan," ucapnya.

Hendri pun meminta semua pihak untuk dapat mendoakan yang terbaik bagi kedua pasien, agar Hambali dan Aldho dapat segera pulih, dan kembali beraktivitas seperti sebelumnya.

"Saya juga mengajak semua pihak agar dapat mendoakan yang terbaik untuk teman-teman kita yang mendapatkan musibah kemarin, agar keduanya segera sembuh dan kembali beraktivitas lagi," katanya

